一名受雇在商店擔任店員的許姓男子，因老闆中風行動不便，老闆娘不時託他照顧10歲女兒，負責接送上下學及偶爾看顧，未料許男竟然趁女童睡覺時偷拍她下體，女童機警假裝起床，並偷偷拿平板電腦給母親看，上學時也向老師報告，老師機警報警後，許男遭法院依妨害秘密罪重判8年徒刑。

根據判決書，許姓男子受雇在某家商店擔任店員，因老闆中風，老闆娘為了照顧丈夫，於是委託許男接送10歲女兒上下學及協助照顧。未料許男竟然趁女童睡覺時，將女童內褲拉開露出下體撫摸，並用平板電腦拍攝照片。

未料女童發現許男動作異常，但仍假裝睡著，見到他拍照後，假裝伸懶腰方式起來，裝作若無其事。然後女童趁許男不注意，偷偷將平板電腦中之照片拿給母親看，母親立刻用手機拍下存證，女童也在上學時告知導師狀況，經由導師報警後，將許男傳喚到案。

許女在審理時，坦承於109年過年開始在女童家中開設之商店顧店，有時會接送女童上下課，並曾帶女童回到自己住處，但否認有何乘機猥褻。

但是女童向法官表示，「我跟警察說的都是實話，叔叔摸我下面還伸進去，另外我也有看到被他偷拍我下面的照片。」

法官審理後認定，許男與女童父母熟識，其父母也基於信任關係請許男照顧女兒，但許男身為長者卻利用女童的信任，猥褻、偷拍，嚴重戕害女童身心健全，因此判處8年徒刑。