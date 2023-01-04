新北市長侯友宜昨在臉書換上全新「團結共好」封面，引發聯想，甚至被認為可當總統競選口號。侯友宜今表示，北、北、基、桃北台灣共好，全台就會共好，大家不分你我、不分族群、不分黨派，凝聚所有向心力為這塊土地努力、好好努力做事，他每年元旦都會放新的臉書照片，希望展現新的氣勢，新的共好與國家共好。

換封面有人認為是侯向黨內喊話，侯友宜表示，他現在是新北市市長，市長最重要工作就是把新北市政做好，像是新北歡樂耶誕城能吸引770萬人次參加，市府同仁很辛苦，動用1萬8000人力，帶給民眾溫馨幸福的歲月，開心之餘期待耶誕城今年底能展現不一樣高度，「讓新北榮耀，成為台灣之光」。

至於台中市長盧秀燕表示「什麼樣的組合都可以談」，被問到哪個組合最可能出線，侯友宜說，秀燕市長在台中做得非常好，台中市、新北市常常有機會互動，兩市共好，北台與中部大家一起共好。

侯友宜說，好好為我們的角色打拚努力，互相帶動台灣發展是好事，兩市交流大家常常互通，都是希望為這塊土地多做一點事，盧市長也是秉持為這塊土地多做事的精神，我們也是用這樣態度 ，不管台中、新北都為市政打拚努力。