圖二：Ozone推出新EP〈Unicorn〉，並至韓國訓練、拍攝MV，該趟行程讓成員收穫滿滿。（攝影／石智中、服裝／上Bottega Veneta、Versace、Celine、Paul Smith、MSGM、鞋子／上Bottega Veneta、Celine、Paul Smith、林果良品、妝髮／美少女工作室／高秀雯、簡偉文）

本次跨年在桃園、高雄兩地開唱，一登場就獲得大量粉絲尖叫歡呼的人氣男團Ozone，成員由林煥鈞、林佳辰、李哲言、周祖安、周子翔及黃文廷組成。近期他們發布首張EP〈Unicorn〉在發行當日就衝上KKBOX即時榜冠軍、上首先行曲〈O.A.O〉MV則在三天內突破百萬觀看，挾帶大量人氣的他們經常出席時尚品牌活動，出道短短三個月變成為運動品牌潮流大使，此次接受本報邀請進棚拍攝在鏡頭下展示十分專業的模樣，不過在短暫換景的空檔，也能看到他們散發大男孩氣質在現場互相與團員打鬧，大男孩氣質與明星氣場轉換自如地彷彿已出道許久。

本次新EP移地韓國拍攝，除拍攝MV之外也要接受訓練，這段韓國行帶給大家很多感動與驚喜，文廷透露在次某次接受韓國媒體訪問時的採訪地點，恰巧是BTS去過的咖啡廳，裡面也有BTS的成員照片與簽名，讓他十分興奮，「因為我很喜歡BTS的Jimin，那位記者就告訴我Jimin私底下跟我一樣，很乖、很安靜、不太愛講話的人，可以跟喜歡的偶像有連結、有相似，覺得很開心。」在文廷兩眼放光真誠的分享時，團員們在底下隱隱騷動，在文廷語畢後哲言才忍不住笑說「都沒有人要吐槽他嗎，我覺得文廷有點過分了。」談到自己欣賞的偶像，團員哲言、佳辰、祖安、子翔、煥鈞也透露自己分別將王嘉爾、機關槍凱利 (Machine Gun Kelly）、BTS V、動力火車、劉德華等人視為自己的目標，而煥鈞「希望我們的團目標可以不只限於國內，可以多方發展。」子祥也補充「我想看到我的團員們可以去不同領域發展，演戲、主持等（煥鈞趁機表示希望有機會去日本拍假面騎士），帶著Ozone的名字出去，讓更多人認識我們。」

他們從選秀節目中收穫大量人氣後出道，現在已有自己的品牌與忠實的粉絲，回想當初的自己他們也十分有感觸，團員們也各自想對當時的自己說幾句話，子祥表示想跟當時的自己說「要相信一切都是最好的安排，要相信自己跨得過去。」佳辰則想勉勵自己勇敢不害怕踏出每一步、文廷則希望自己能夠享受比賽過程、不要太執著輸贏，煥鈞則表示「我沒有特別想說的，我覺得當時的自己很努力了。」正當大家沈浸於回憶時，哲言則冷不防的表示「我想要跟那時候的我說，『麻煩趕快減肥』，如果那個時候就開始減肥的話，現在的話現在應該吼，會更好看。」

言談之間很明顯的能感覺到哲言是Ozone的康樂股長，十分擅長帶氣氛，而他與子翔、祖安則是隊內公認的時尚精，佳辰透露「他們在我們練習的時候，就會搞得很像旁邊有攝影機。」子祥則坦言，「對，我們就是比較愛漂亮一點。」就算只是練習出門就是要時刻都帥氣，出道至今即將快四個月，團員們笑說自己還不至於有偶包，不過的確會開始出門會很在意外表，祖安跟子祥表示自己的必備單品是飾品，並透露大多會以同色系搭配為主軸，佳辰喜歡透過各種耳環豐富穿搭，煥鈞則關注帽子單品，文廷則表示後揹包是他出們必備的安全感配件。

此次接受本報邀請團員們分別穿上Bottega Veneta、Versace、Celine、Paul Smith、MSGM等品牌服飾，展現略帶潮流感的時尚魅力，嘗試過許多造型的他們，也趁此次採訪向經紀人喊話自己想嘗試的造型，對任何造型十分不畏懼、甚至想嘗試更大膽造型的子祥，希望下此有機會可以剪栗子頭，讓經紀人直喊「希望你換個理想。」煥鈞則想嘗試留日系長髮及刺青，喜歡機關槍凱利的佳辰也想嘗試看看龐克一點的造型，甚至想要試試經典的龐克頭造型（經紀人眉頭緊鎖），哲言則喜歡嘻哈一點的造型，誇張一點的煙燻妝是他近期最想嘗試的，他更透露「每次我都會拜託化妝師，多畫一點眼線、再粗一點。」文廷與祖安配戴頸鏈與酒醉腮紅的造型願望，則是經紀人與化妝師直接回應下次可以試試的造型，讓他們兩人十分開心。聽完團員們的理想造型方向，讓人十分期待下次他們推出新作的造型，會給人什麼樣的氛圍。