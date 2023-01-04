在漫威超級英雄系列電影中，飾演「鷹眼」的男星傑瑞米雷納(Jeremy Renner)在1日遭滑雪車輾過重傷，對此，不少圈內好友如「浩克」馬克魯法洛(Mark Ruffalo)在社群平台上為他加油打氣，而今他在IG上發文曬出躺在病床上的照片，感謝大家的慰問，也調來一眾星友前來留言。

傑瑞米雷納在1日於剷雪時遭遇鏟雪車輾過腿部的意外，所幸當時一旁的鄰居是醫生，趕忙將傷處綁上止血帶並第一時間送醫急救，才保住他的生命。而今(4)日，經過二次手術後，他已無生命危險且能正常對話，更於稍早前在IG上發文向粉絲們報平安，指出：「我現在的情況較難以打字，但還是很感謝大家給我的祝福。」

而該篇貼文也讓不少星友們在底下留言為他祈福，諸如「雷神索爾」克里斯·漢斯沃(Christopher Hemsworth)留言：「早日康復哥們，繼續用你的方式傳遞愛」；「美國隊長」克里斯·伊凡(Christopher Evans)表示：「像個強硬的釘子般撐過去吧，愛你哥們」等。此外，「綠巨人浩克」馬克魯法洛也在IG上以限時動態發文：「為我們的兄弟能完整、快速復原祈禱。」

🙏 El actor Mark Ruffalo utilizó su Instagram para enviar un mensaje a su amigo Jeremy Renner quien se encuentra en UCI tras pasar por dos operaciones por su accidente.https://t.co/4vMDOTNKN7 — RPP Noticias (@RPPNoticias) January 4, 2023

事實上，傑瑞米雷納的個性，一直備受讚譽，使他擁有不少知心好友，除了《復仇者聯盟》的好友們紛紛獻上祝福、關心。此外，《星際異攻隊》中飾演「星爵」的男星克里斯·普瑞特 (Chris Pratt)、《魔戒》奧蘭多·布魯(Orlando Bloom)等也紛紛留言暖心給予鼓勵，此外，內華達州（Nevada）城市里諾（Reno）市長斯里夫（Hillary Schieve）也稱讚傑瑞米雷納：「他總是在幫助別人。」