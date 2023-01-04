IC設計巨擘輝達（NVIDIA）今（4）日宣布與鴻海(2317)建立策略合作夥伴關係，將共同開發自駕車及自動駕駛平台。鴻海獲授權成為輝達的車用一級合作廠商，可為全球汽車市場生產以NVIDIA DRIVE Orin晶片為基礎的電子控制器（ECU）。

據了解，鴻海可在基於NVIDIA DRIVE Orin的產品上整合其他電子控制器，開發設計製造自動輔助駕駛控制器（ADCU）。鴻海目前沒有規畫製造電子控制器，主要為結合各廠商優點，以委託設計製造服務（CDMS）商業模式提供自動輔助駕駛解決方案。

透過與輝達策略合作，鴻海將可為全球汽車市場生產以NVIDIA DRIVE Orin晶片為基礎的電子控制器。而鴻海生產的電動車，亦將配備DRIVE Orin電子控制器和DRIVE Hyperion感測器套件，為車輛提供高度自動駕駛能力。

輝達表示，隨著越來越多客戶採用DRIVE Orin開發智慧車，與鴻海合作將能進一步擴大並滿足不斷成長的產業需求。而鴻海透過採用DRIVE Hyperion感測器建構電動車，亦能加快產品上市時間並滿足成本策略需求。

鴻海軟體開發中心資深總監葉光釗表示，與輝達策略合作，強化鴻海能提供的智慧駕駛解決方案。這是一個經雙方深思熟慮後決定的合作夥伴關係，在追求創新電動車發展與契機的過程中，發揮雙方各自擁有的獨特優勢。

輝達自駕車部門副總裁達爾（Rishi Dhall）表示，攜手鴻海為開發智慧駕駛解決方案的OEM廠商提供世界級供應商，可大規模生產NVIDIA DRIVE Orin平台。鴻海也決定在電動車產品上採用DRIVE Hyperion感測器套件，能在不影響安全性、可靠性或品質狀況下加速生產。