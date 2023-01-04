據香港01報導，曾任中國大陸駐荷蘭大使、駐匈牙利大使的資深外交官朱祖壽近日染疫在北京不治，享年77歲。朱祖壽也曾任外交部港澳台司司長一職，參與香港及澳門回歸的談判。當年他曾透露，在中英談判時遭竊聽。

朱祖壽夫人李加里在1日發出訃聞，指「朱祖壽2022年12月11日感染新冠，12月19日住進中關村醫院，肺部感染伴隨基礎性疾病致使病情加重，經全力搶救無效，於2023年1月1日6點59分永遠離開了我們」。

訃告又稱，「因疫情原因，不能舉行遺體告別儀式，特告之親朋好友及同事」。

根據公開資料，朱祖壽曾任大陸外交部港澳事務辦公室參贊、副主任、主任，外交部港澳台司司長，中國大陸駐荷蘭大使，駐聯合國禁止化學武器組織代表，中國大陸駐匈牙利大使等職位。曾任駐荷蘭大使、駐匈牙利大使的資深外交官朱祖壽近日染疫在北京不治，享年77歲。

據本報系《旺報》報導，朱祖壽在2019年於北京一場講座分享香港回歸談判的祕辛。他表示，當時中英雙方在財政預算及駐軍問題談最久，英國態度蠻橫，曾提出主權歸還中方，但治權仍歸英國的想法。

朱祖壽稱，在討論英國駐軍問題上，前後共花了7年，英方還多次竊聽電話，他後來與同事改用上海話溝通，才避免被竊聽。他還表示，1997年他送末代港督彭定康上船回英國，彭定康回英國那天「垂頭喪氣，頭都沒有回」。