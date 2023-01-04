43歲日籍藝人麻衣與台塑長孫王泉仁的8年豪門婚姻日前在女方證實下確認即將結束，雙方正在打離婚官司，傳聞麻衣婚前曾簽下不平等協議，要求她必須要做家事等誇張條款，外界好奇麻衣為何願意受辱簽下？諮商心理師林萃芬表示，接手過的個案有簽婚前協議的還不少，通常是「第二段婚姻」，「因為有過那個（婚變）後，你會發現他們對人的信任度比較低」，暗指問題應該在王泉仁身上。

狄志為最近在《新聞挖挖哇》回憶，麻衣和王泉仁傳出婚姻觸礁之初，就傳出麻衣的豪門婚姻相當坎坷，外界以為她母憑子貴嫁入豪門成為貴婦，但傳聞她有被迫簽下「人妻工作清單」，內容包括20多項家庭事務，狄志為說，當時麻衣在臉書回應何止20多項，「做這些事情其實是太太該做的事，我也不會怎麼樣，但最主要的是有一些你們不知道的，那才叫做不平等」，讓人好奇麻衣沒說的秘密。

狄志為說，當時外界都以為她應該是肚子裡有了寶寶才不得不嫁，為了不希望孩子「父不詳」才咬牙嫁進王家，而諮商心理師林萃芬則說，以她的經驗而言，會有這些「婚前工作清單」，通常是前面有過一段婚姻，進入第二段婚姻前才會想要特別說清楚，用白紙黑字列出要求，而這類人通常對人的信任度較低，又可能歷經過前一段離婚過程的折磨，「他們就會擔心對方愛的不是自己」。

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林萃芬強調，這類人通常擔心的是另一半愛的其實是自己的錢，又可能因為前面經過財產分配後，心理的影響可能有一點，「所以他們很恐懼婚後會不會有不好的後果，所以為了要趨吉避凶，而且他們也不想要別人知道，所以婚前協議可能會簽很細」，就是為了在婚姻中不要有任何心理和實質的負擔，但她不確定王泉仁是不是也是如此。