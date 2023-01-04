廖姓計程車司機2019年載送吳姓女乘客前往醫院，途中行經高速公路時，吳女不明原因跌出車外，廖男逕自駕車離開，吳女受重傷致死，最高法院駁回廖的上訴，依違背契約而遺棄罪判處有期徒刑7月定讞，須入獄服刑。

2019年3月4日晚上6點多，廖男搭載吳女前往桃園市楊梅區的醫院，行經國道1號公路南向67.1至67.2公里間外側車道時，吳女因不明原因跌出車外而倒臥、橫躺於外側車道與路肩中間，因此受有右側硬膜外血腫、右側顳葉硬腦膜上血腫、左側硬腦膜下血腫。

廖男逕自駕車離開，並未對吳女為即時救護或送醫救治等生存所必要之扶助或保護，也未報警處理，行駛於廖男後方的自用小客車李姓駕駛發現倒臥於該處的吳女，立即報警處理，經救護人員將吳送往醫院急救，14日因頭部外傷併顱骨骨折及顱內出血死亡。

桃園地方法院一審將廖男依違背義務遺棄罪判處有期徒刑6月，可易科罰金，台灣高等法院二審認為，廖男的遺棄之手段可議而具有相當之惡性，且觸犯違背契約而遺棄罪，屬於法定本刑為「6月以上5年以下有期徒刑」之罪，一審僅量處有期徒刑6月，實屬過輕。

高院考量廖男對乘客依契約負有扶助、保護義務，卻對無自救力之人，猶逕自駕車離開，並未對被害人為即時救護或送醫救治等生存所必要之扶助或保護，亦未報警處理，其行為殊值非難，犯後否認犯行，判刑7月，廖提上訴後，最高法院駁回確定。