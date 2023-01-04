審議多時的《溫室氣體減量及管理法》（簡稱氣候法），今天將在進行黨團協商，可能是氣候法修法前最後一輪的討論。環團表示，環保署提出的行政院版條文，仍不願傾聽朝野立委在委員會的意見而調整，恐通過氣候治理失序的修法條文，呼籲應以氣候會報提高治理層級、聽證程序審議階段管制目標，強化消極的2030年減碳目標等、碳費不該補助企候優先。

環團指出，目前仍以毫無功能的行政院永續會統籌臺灣氣候政策，並未依民間團體建議的氣候會報機制來處理行政機關橫向溝通，過往氣候治理各單位互踢皮球的狀態將持續發生；國發會的公布2030年減碳僅24％的消極目標，目標制定過程毫無民間討論，應需要透過專家委員會與聽證程序審議「短、中、長期的的減碳階段管制目標」，強化公民參與程序，讓行政部門和產官學研NGO依照科學報告，共同討論與審議減碳目標，並拿出政治決心制訂減碳目標。

環團表示，眾所注目的碳費機制，仍未納入費率審議會與調升機制，空白授權環保署制定碳費收費制度，將可能無法落實污染者付費與讓碳費成為排碳大戶的減碳經濟誘因。而碳費優先補助企業優先的條款，宛如「左手進，右手出」，這更是讓關心氣候治理的團體無法接受；行政院版本第29條提出「優惠費率」條款，考量台灣政策現況，應刪除優惠費率條款，並支持民間版氣候變遷行動法修法草案，才可確保大排碳源不只是繳錢了事，而有具體減量規劃。

環團認為，環保署強調碳費非碳稅，因此要專款專用於直接減量用途。其雖聚焦於特定大排放源，但由於電力業跟煉油業均納入其中，碳費仍會反映到油價與電價，因此其對民生的影響，具有準碳稅性質，故對於收入之分配，不能侷限於傳統空污費、土污費的專款專用思考，應納入輔導產業、勞工及脆弱群體進行綠色轉型、公正轉型工作事項與獎助事項等列入用途。

環團提及，國際間氣候訴訟蓬勃發展，根本無需特別透過氣候立法填補救濟缺口，環保署與執政黨仍抱著避免行政機關被告的心態立法，雖然做出各種承諾，但相關的政策難以透過健全的三權分立監督，即便發生明顯違法的情況，最終也只能淪為立法權的狗吠火車以及選票教訓執政黨的後果。