白宮晚間證實日本首相岸田文雄將於13日訪問華府，與美國總統拜登舉行雙邊會談。兩人將討論美日同盟現代化、北韓飛彈試射、俄烏戰爭等議題外，也將針對維護台海和平穩定交換意見。

在媒體傳出岸田文雄將訪問華府的消息之後，白宮晚間發出聲明證實這項消息。

新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在聲明中表示，拜登（Joe Biden）期待在13日於白宮歡迎岸田文雄到訪，以進一步加深美日兩國政府、經濟與人民間的聯繫。

聲明指出，過去一年，拜登與岸田兩位領袖密切合作，推動美日同盟現代化，包括透過「四方安全對話」（Quad）以擴大從氣候變遷到關鍵技術等主要議題合作，並推進自由開放印太區域。

拜登與岸田還將討論一系列區域與全球議題，包括北韓的非法大規模殺傷性武器與彈道飛彈計畫、俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭，以及維護台灣海協和平穩定。

拜登也將重申全力支持日本近日發布的國家安全戰略，以及擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國與其作為聯合國安理會非常任理事國任期。兩人也將為未來一年的夥伴關係設定方向。

這將是岸田上任以來首度在白宮出席美日領袖會談。岸田與拜登曾於去年11月13日出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會時舉行場邊會談，兩人當時討論烏克蘭衝突、北韓接連試射飛彈，及南海和東海的緊張局勢，並在地緣政治緊張升高之際，同意強化美日同盟關係。（編輯：高照芬）1120104