台南市正副議長選舉涉嫌賄選案，台南地檢署昨指揮檢警調及憲兵隊，兵分26路，同步搜索議長邱莉莉、副議長林志展及4名議員、4名涉案人服務處、住處等地點。民進黨代理主席陳其邁今天上午陪同民進黨北市第3選區立委補選候選人吳怡農車掃前回應，支持檢調徹查到底，民進黨也會啟動廉政會來進行了解。

國民黨中常委蕭景田涉及台北市新科議員林杏兒的樁腳賄選案，國民黨候選人王鴻薇今天搬出台南正副議長涉賄問題來回應。吳怡農對此表示，他們在選的是中山、北松山區的立法委員，在選擇的是誰最能夠代表大家進入國會解決國家安全問題、解決國家競爭力的問題，讓台灣加速地跟國際接軌。

吳怡農說，針對這3個未來的問政主軸，過去這5周都有一一向選民老闆們報告，任何其他討論、建議都恐怕是模糊焦點，選民最在乎的是誰能代表他們進入立法院。

談到邱莉莉被搜索一事，陳其邁說，支持檢調徹查到底，民進黨也會啟動廉政會來進行了解。