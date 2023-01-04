廖梓佑臉書發文，強調「，路遙知馬力、事久見人心！」（翻攝臉書／楊靜茹南投傳真）

南投縣議會正副議長選舉時，民進黨籍南投縣議員廖梓佑票投自己，未投給黨提名的人選，她3日北上在民進黨中評會解釋後，仍遭中評會以惡行重大、事證明確開除黨籍，她深感無奈，深夜10時在臉書發文表示無奈與痛心，強調：「路遙知馬力、事久見人心！」

廖梓佑4日受訪時表示，她是南投縣民進黨籍最資深縣議員，認為有關正副議長選舉南投縣黨部的決策過程，她沒有受到尊重，強調「投票時，我不是投給別人，而是依往例投給自己，自認為不是跑票。」對於中評會的懲處相當無奈。

支持者留言鼓勵：「沒有包袱的拖累，更能活出真實的自我！沒有黨的包袱，我們更加挺你！」甚至留言痛罵：「民進黨到底是怎麼了啦？是嫌人才太多了嗎？」也有支持者向黨中央喊話：「民進黨已經背離民意。」

「雖然被開除黨籍，但我還是一樣愛台灣，繼續關心地方、服務鄉親。」廖梓佑說，他是資深黨員，少了黨的加持，確實令她難過，不過她還有選民支持與鞭策，呼籲黨中央應該多到地方走動，傾聽地方的聲音。