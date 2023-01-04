歐盟準備要求來自大陸的旅客出境前先進行新冠檢測。

歐盟昨（3）日宣布，多數會員國希望來自中國大陸的旅客出境前先進行採檢，其餘相關草案措施包括建議旅客在機上戴口罩、監測機上汙水等。另外世界衛生組織（WHO）科學家古柏曼斯（Marion Koopmans）昨日也批評部分大陸疫情數據「不是非常可信」，要求北京提供「更真實的情況」。

路透社報導，歐盟執委會（European Commission）昨日表示，旗下衛生安全委員會（Health Security Committee）27會員國專家當日召開會議，多數會員國贊成對來自中國大陸的旅客實施出境前新冠採檢，「這些措施將會針對最適當的班機及機場，以及以協調的方式執行，確保有效性。」

歐盟執委會昨日也在會議上提出相關措施草案，包括建議來自大陸的航班機上必須配戴口罩、監測大陸航班的機上汙水、在機場進行基因監測、加強監控及定序、升級檢測及疫苗接種的警覺性等。

發言人說會員國將於4日下午再度召開會議，商討採取哪些措施。

值得注意的是，歐洲疾病預防管制中心（European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC）上周才表示，現階段不建議對來自大陸的旅客實施限制措施，因為在大陸流行的變異株早已在歐洲盛行過，此外歐洲有較高的疫苗覆蓋率。

另外，世界衛生組織昨日邀請大陸科學家在閉門視訊會議上提供在大陸流行的變異株相關資訊，會議召開前，世衛荷蘭籍病毒學家古柏曼斯說重話，「我們希望看到更真實的情況」，她更批評包括住院人數等部分大陸疫情數據「不是非常可信」，「提供更可靠的資訊符合中國自身利益。」

世衛南非籍病毒學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）也表示，獲取大陸更多訊息當然是好事，但這項準則也適用全球。

目前北京分享至「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）的資訊顯示，當地盛行的病毒株仍是Omicron家族，與全球其他地區的主要變異株一致。

不過古柏曼斯表示，至今世衛只看到大陸基因定序「小部分」的病例，一共約700例，她呼籲建立全球監測網絡繼續追蹤新冠病毒，「現在我們有的仍非常參差不齊，但在全球其他地方也是一樣。」