日本名古屋日台青年交流會創辦者加藤秀彥去年底來台後確診，他原本擔心一個人在國外染疫會很麻煩，沒想到在防疫旅館隔離期間不僅可以叫外送，還有很多台灣朋友送物資給他，加上確診後的通報流程快速、便利，讓他安心隔離，大讚「果然是台灣啊！」

加藤秀彥近日在個人臉書指出，上（12）月31日出現發燒、喉嚨痛及頭痛，使用快篩試劑篩檢陽性，前往醫院急診室，自費花2027元做PCR篩檢也是陽性後，就入住防疫旅館隔離。

加藤秀彥表示，雖有旅行30個國家的經驗，也知道在國外生病要如何處理，但一個人在台灣確診新冠肺炎，還是會擔心，所幸隔離期間可以使用美食外送，還有台灣的朋友送防疫物資、食物給他，他說「台灣最大的吸引力就是有很多人透過行動展現善意」。

加藤秀彥說，確診沒多久就收到台南市政府的簡訊，要他依照簡訊上網址登入，填寫完畢約1個小時，他就接到醫師來電，替他視訊看診，快速有效率的流程，令他忍不住大讚，「果然是台灣啊！」

加藤秀彥表示，往返日本和台灣都一直戴著口罩，也盡量避免不必要的接觸，懷疑可能是在飛機上染疫，提醒全球解封後，可能會有愈來愈多的人和他一樣，到國外才確診。