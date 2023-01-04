7-ELEVEN 今年以「擴大公益團體合作數」、「APP捐款體驗升級」、「多元促捐活動與門市推廣」提升公益服務量能，即日起攜手近百大公益團體齊心邀請消費者響應公益友善行動。（統一超商提供／林良齊台北傳真）

為持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，7-ELEVEN 今年以「擴大公益團體合作數」、「APP捐款體驗升級」、「多元促捐活動與門市推廣」提升公益服務量能，即日起攜手近百大公益團體齊心邀請消費者響應公益友善行動，消費者可就近到6500家7-ELEVEN門市零錢捐箱或ibon投下一「票」，也可隨時隨地透過OPEN POINT APP慈善捐款、雙公益捐點，7-ELEVEN整合線上線下資源推出多元勸募管道，共創共好社會。

7-ELEVEN從第一家門市到亞洲第一萬家門市，在地陪伴消費者近45個年頭，率通路之先於1988年成立公益募款平台，陸續提供門市零錢捐、ibon慈善募款、愛心商品認捐、OPEN POINT與小七集點卡雙捐點、APP捐款與訂閱制….等多元線上線下、虛實融合的公益勸募管道，已支持上百家公益團體，累計34年來幫助公益團體募集新台幣55億元、幫助上千萬人次。

迎向嶄新2023年，7-ELEVEN數位公益勸募平台推出全新一季OPEN POINT APP促捐活動，即日起至3月31日止加入OPEN POINT APP慈善捐款訂閱制，還有機會獲得免費CITY CAFE中杯熱美式。