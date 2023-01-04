警義消攜手搬運受傷民眾，非常艱辛。（台東縣消防局提供）

警義消攜手搬運受傷民眾，非常艱辛。（台東縣消防局提供）

警義消攜手搬運受傷民眾，非常艱辛。（台東縣消防局提供）

來自中部的胡姓民眾2021年11月登台東縣海端鄉栗松溫泉，因大腿骨折，無法行走，消防局關山大隊利稻分隊前往救援，由於該處地形陡峭，前後總共花了10個鐘頭，才將傷患搬運送醫，胡民日前帶著禮金、禮品到關山大隊表達謝意被婉拒，經知會政風室後，將禮品轉贈「阿尼色弗兒童之家」，紅包2萬元則由胡民收回。

2021年年11月19日下午1時許，台東縣消防局關山大隊利稻分隊接獲通報，栗松溫泉靠近河床位處，有民眾受傷需救護。該大隊立刻派員出勤救護，並於當日下午5時許到達現場，經檢傷傷者大腿骨折、人工關節錯位，傷勢嚴重已無法行走。

在救護過程中，因該處地形陡峭，路徑狹小且難以施力，無法多人同時搬運，僅能輪流搬運，故救護人員利用繩索架設1步1步慢慢將人員上拉，克服陡坡路段後，由人員輪流背負，加速患者送醫，至昨晚10時40分才將患者搬運至登山口，隨即由救護車將患者送往關山慈濟醫院，從結集到成功救援，共耗時近10小時，動用24人次。

其中，涼山部隊士官長退役，綽號「鐵頭哥」的揹工協作員、海端義消林濤然，接獲消息時，立即趕往栗松溫泉，主動協助揹人，栗松溫泉到登山口，有一些路段坡度幾乎是80度以上，這段路就揹了5、6個多小時，相當辛苦，隔天全身酸痛，老闆邱彥紘特別給予休假1天。

胡民痊癒後，為了報答救命之恩，去年12月20日上午到關山大隊致贈2萬元現金紅包、2瓶洋酒及4盒禮品，但遭當時參與救護勤務的小隊長吳濟學婉拒，僅禮貌性接受空的紅包袋。

不過，胡民僅收回現金，堅決留下洋酒及禮品即離開。吳濟學認為收受餽贈不妥，於隔日知會消防局政風室，經局長管建興核准，將禮品轉贈「阿尼色弗兒童之家」。