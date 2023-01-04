近期疫情升溫，跨年活動後可能會加盛行，如今在疫情指揮中心已不做任何檢疫的情況下，地方政府再採取何種的加強檢疫的作為，都會顯得格外地唐突且無濟於事，國民黨醫療委員會表示，新冠疫情仍會對於老年人、學童、免疫弱勢者造成相當程度的生命威脅，基於捍衛民眾健康的立場，呼籲蔡政府仍不可忽視國人的健康，必須要挹注資源，協助地方政府完善防疫措施。

國民黨醫療委員會建議，將重心應放在「建構快速的醫療救治管道」、「研訂符合各縣市需求的『重症治療指南』」、「確保疫苗覆蓋率，持續鼓勵民眾接種疫苗，並實施催打機制」、「協助地方政府舉辦『重症轉運演習』、完善『快速治療渠道』，並邀轄區內之醫療單位一同觀摩」。

國民黨醫療委員會表示，可依據演練情況，修正重症治療指南，不僅有宣傳效果，還可讓轄區醫院週知，疫情指揮中心可派員於演習過程予以點評，以收中央地方合作良效，最後是重視當前國內缺藥問題，無論是中西藥皆然，政府不宜又再甩鍋對岸，應該檢討台灣的採購與議價機制，為民眾爭取最有利的用藥保障。

國民黨醫療委員會指出，蔡政府這次選舉失利，很大的因素之一，就是民眾不認同過去政府虛假的防疫作為，中央若要重拾民眾信任，就該從大地方改革、小地方著手，不能忽略每個需要醫療照護的民眾。