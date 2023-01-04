空氣品質民眾感受很深，新北市環保局首創建置「固定逸散源管理資料庫E化平台」，管制砂石場、瀝青廠、預拌場、營建工地及港區等施工機具，減少施工作業機具空氣汙染物排放，檢測合格者即核發標章，迄今完成1877輛施工機具調查及輔導改善，全數符合排放標準，優級標章核發率達100％，估計每年懸浮微粒削減量可達4.7公噸。

環保局長程大維表示，機齡老舊或疏於保養的柴油施工機具，易在運轉時排放黑煙廢氣，不僅造成環境品質惡化，更提高民眾健康危害風險。

程大維說，鼓勵業者自主性落實維修保養，確保引擎及排氣系統處於良好操作狀態避免排放黑煙，環保局推動施工機具排煙檢測分級標章，除持續追蹤每年度既有取得「優級標章」機具，並檢測新進機具。

環保局說，「固定逸散源管理資料庫E化平台」，將逐一調查的各施工單位施工機具資料建檔，項目包括種類、廠牌及型號等，稽查人員於現場執行機具調查作業時，即可核對機具登載基本資料，並將保養紀錄、查核照片及不透光率檢測結果等上傳至E化平台，節省行政作業時間。

程大維強調，落實施工機具自主維護保養、取得優級標章認證者，得作為公共工程、營建工程優先採用對象，有助於企業提升形象及提升空品，創造雙贏。

環保局指出，檢測不合格者，環保局也同時輔導加裝汙染防制設備，也將持續每年的施工機具排煙檢測作業，並維持優級標章核發率，以維護市民健康。