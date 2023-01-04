【全程字幕】反駁政策急轉彎！直言發現金1萬元不可能 柯建銘曝不會少於「這金額」

總統蔡英文與行政院院長蘇貞昌昨（3）日拍板，2022年超徵的4500億元稅收，其中的1800億有機會以「發現金」的方式和全民共享。至於發放金額，目前6000、8000、10000元等說法都有，民進黨立院總召柯建銘今早直言不可能發到1萬元，但相信不會少於5000元。柯的說法掀起熱議，大批網友非常氣憤，怒嗆柯「太上皇」，痛批柯身為黨團總召卻對財稅指手畫腳，根本黨國不分。最新消息則是，蘇已宣布將發6000元。

柯建銘表示，全民共享方案，難得行政、立法、朝野政黨都有共識，方向和決策已定，大家就不要再爭功諉過、突發奇想。

對此，柯建銘指出，政府發現金一定要依法行使，法案怎麼修是一回事，還要經預算程序、閣揆備詢，程序以後要付委還是馬上處理，這些都可以討論。既然朝野都有共識那「能快就不要慢」，但立法院延會到1月13日，緊接著就要過年，法定程序絕對不可能在一個周內完成。

柯建銘「不可能發到1萬元」的說法一出，瞬間引爆網友怒火，紛紛湧入各大新聞相關連結留言：「太上皇？」「你是幕後太上皇嗎？」「你是總統？」「你現在是以什麼身分在講這些話？」「柯只是個立院總召有什麼資格說話，難道是他在治國，這就是民進黨去年九合一大敗的原因！」「柯建銘現在是總統還是行政院長？政策都是他說的算？根本黨國不分」、「怎麼花錢就那麼大方，給錢就那麼小氣？」