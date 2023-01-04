台北市第3選區立委補選今天下午進行公辦政見會，國民黨候選人王鴻薇質疑民進黨候選人吳怡農不願辯論。吳怡農今天上午在中山區車掃前表示，王鴻薇對他的任何主張沒提出具體的批評、想法，「這樣是很難辯論了」，相信大家在政見發表會中，會看到兩人之間的不同。

吳怡農說，每一次的選舉面對的是選民頭家、老闆們，每場選舉都是一場面試，要面對面地向選民交代，過去這5周，他提出4場政見發表會、無數場的客廳會，都是要向選民清楚交代他具體的政見主張、對關鍵議題的立場。

吳怡農直言，在過去這5周，對手對他的任何主張沒提出具體的批評、想法，「這樣是很難辯論了」，相信大家在今天下午的政見發表會中，也會看到兩人之間的不同，也相信大家看到之後會同意，他不淪入口水戰是對的選擇。

另外，網紅「斯坦-波蘭ê台灣囝仔」批評王鴻薇落跑選議員，要不要還競選補助款？換王鴻薇「還款於民」了吧？吳怡農則說，不管是產業的振興還是紓困、還稅，這些都是公共政策需要理性地討論，提出任何個人選舉補助經費的這樣子建議，恐怕模糊焦點、也不太適合，「我不會有這樣的提議」。