基隆市長謝國樑（左）與基隆市交通處長林圳宏（右）4日早晨搭乘台鐵區間車，聽取通勤民眾的實際需求。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

為實際了解基隆市通勤族的實際需求，基隆市長謝國樑4日清晨6時許，與交通處長王圳宏一起搭乘台鐵區間車。謝國樑指出，他積極推動台鐵「上班專車」，規畫由基隆直達南港的專列，讓通勤族節省上班時間。

謝國樑表示，市府正強調市府積極規劃推動基隆到南港的直達車，將請交通處對基隆通勤族進行民意調查，做為爭取直達車的依據。他進一步指出，他擔任立委時，曾爭取基隆到南港的直達班車，只要23分鐘就能到達，比搭乘原本的區間車省下最多15分鐘的通勤時間。

謝國樑說，他與王圳宏來搭乘台鐵區間車，是希望透過與通勤族的實際互動，了解民眾的實際需求，作為後續政策推動的參考。他認為，當年他爭取基隆到南港的直達車，讓通勤族能夠節省時間。

但隨著南港現今三鐵共構，已成為轉乘大站，這樣的想法是否仍對通勤族有正面助益，謝國樑認為需要有進一步的證據支持政策的推動。因此他責成交通處進一步進行通勤族民調，調查對於現行區間車及倘若有直達車的民意反應，做為爭取直達車的依據。

謝國樑指出，他10年前曾為開車的通勤族爭取，國道一號在通勤時段可行駛路肩到圓山交流道。他認為，若台鐵直達車能較現行的區間車省下13分鐘，也將對通勤族的時間安排有正面影響。

對於謝國樑有意推動台鐵直達車的構想，通勤民眾表示，若有台鐵直達車，上班可以省下不少時間，希望趕快推動。另一位民眾也說，她每天上下班的通勤時間加起來約需3小時，若有台鐵直達車，相信可以縮短通勤時間。