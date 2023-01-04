大陸《人民日報》健康用戶端4日報導，繼止瀉藥「蒙脫石散」後，紙尿褲又成了大陸「防疫」囤積新目標！3日有網友稱，上海已出現XBB1.5病例，因為感染之後，會無意識地腹瀉，呼籲大家囤積點紙尿褲。對此，武漢雷神山醫院感染三科五病區主任、上海新國際博覽中心方艙醫院中醫專家組組長、上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授表示，目前上海所發現的Omicron BQ.1和XBB毒株，僅在極少數入境隔離人員中檢出，尚未在社會面上造成本土傳播。

方邦江教授稱，據美國疾病控制與預防中心（CDC）的最新數據顯示，2022年的最後一周，XBB.1.5占美國新冠病例的占比已達到了40.5％，較前一周的21.7％幾乎翻了一番，但是並沒有報導引發高死亡率。

方邦江教授說，XBB.1.5主要臨床症狀包括呼吸困難、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、全身疼痛、疲勞和發燒等，與當下大陸流行的BF.7等症狀幾乎一致。對於可能出現的腹瀉症狀有很多對症治療的止瀉藥物，包括具有化溼止瀉作用的中藥湯劑和中成藥，如藿香正氣水、痛瀉寧顆粒等，除了止瀉作用外，還具有健脾和胃等作用，其實臨床上一般的「病毒性感冒」等也會導致噁心、嘔吐、腹瀉等「胃腸型感冒」症狀，這是正常的病理反映，大家不要驚慌，不必杞人憂天。方邦江教授提醒，不僅紙尿褲沒有必要囤積，蒙脫石散等一些止瀉藥物也不必盲目囤積。