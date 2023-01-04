由於第1季逢農曆年長假，且進入傳統淡季，信邦(3023)預估，今年第1季會比去年同期好，今年可望維持年成長兩位數，歐系外資最新報告雖然維持「中立」評等，但目標價由295元至300元。

信邦2022年12月合併營收為26.46億元，月減5.54%，年成長21.79%；累計2022年第4季合併營收為82.4億元，較第3季成長0.72%，年成長25.9%，累計2022年合併營收為308.86億元，年成長20.21%，再創歷年新高。

信邦積極佈局電動兩輪車領域，參與全方位交通工具的電動化之應用開發，今年除與加拿大新創電動重機業者Damon Motors締結為策略合作夥伴，更加入由山葉、本田、比雅久和KTM集團聯合創立之機車可更換電池聯盟SBMC (Swappable Batteries Motorcycle Consortium)，該聯盟已選擇信邦的解決方案作為機車可更換電池的標準，該方案正在驗證中。

展望第1季，信邦表示，今年第1季將略低於去年第4季，但優於去年同期，至於全年業績則可望較去年兩位數成長。

歐系外資指出，車用產品受益於美國及歐洲市占上揚，成為信邦2023年營運成長主要驅動因素，我們將信邦2022年到2024年每股盈餘微調在1%以內，維持「中立」評等，但目標價由295元至300元。