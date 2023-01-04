阿嬤負氣離家出走家屬遍尋不著 警急出動半小時內尋獲

台中市石岡區94歲的李姓阿嬤罹患有糖尿病，於日前不滿家人控制飲食負氣離家，家屬遍尋不著後，只好向警方求助。警方指出，員警受理報案後，警方依報案人所述特徵及長者可能行經的路線仔細尋找；不到半小時尋獲李姓阿嬤，經員警耐心陪伴開導，李嬤終於願意跟員警返所。

警方指出，石岡分駐所於2日上午10時，突然有一名張姓女子急忙跑進派出所，並報稱家中94歲李姓阿嬤負氣離家；員警受理報案後，所長余青峰、警員江哲宇立即出動。警方根據張女所述的特徵及李嬤平日可能行經的路線，火速在半小時內在東豐自行車道的綠六廣場尋獲失蹤的阿嬤。

警方立即上前關心並詢問阿嬤：「那麼冷了怎麼獨自外出」。李嬤賭氣回答：「跟家人吵架，不想回家」；經員警耐心陪伴開導下，李嬤終於願意跟員警返所。

東勢警分局呼籲，家中若有年邁長輩，應避免讓其單獨外出，平時應多注意及關心動向，可在隨身衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或佩戴足資辨識的項鍊、手鍊，以便警方或相關單位提供即時協助。