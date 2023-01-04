一名女網友分享，她和男友交往6年，雙方偶爾會互相送禮，但整體來看對方很少在她身上多花錢，近日聊天男友透露不願意花錢的原因是「不想幫別人養老婆」，讓原PO難過到考慮分手，也引起男女網友大戰，不少女網友留言勸兩人分手，因為對方的未來根本沒有你；但不少男網友則說，感情是互相的，憑什麼男生花錢才算付出，男生的6年也是青春。

一名女網友日前在Dcard上分享，她和男友交往了6年，男友卻很少花錢在她的身上，每次看到別人的男友送了東西給女方，她都會覺得很羨慕，通常她都會暗示男友她也想要，但往往得到的回應都是「那你去找一個那樣的男生啊！」讓她啞口無言。

女網友表示，幾天前與男友聊天的時候，對方透露不花錢在她身上的原因是「不想幫別人養老婆」，讓她當下聽了既傻眼又難過，也為自己6年的青春感到不值得，同時也對於是否該繼續這段感情感到猶豫，因為兩人交往許久，她每次問到何時要登記結婚的時候，男友老是以沒有房子和錢為由推託，讓她感覺對方並沒有想要娶她。

貼文引起網友討論，不少女網友奉勸原PO趕快放手，顯然對方根本沒打算娶妳，而你現在也正在幫別人照顧老公。「版主可以清醒了，他沒打算和妳結婚」、「簡單講就是他的未來裡面沒有你 快醒醒」、「在一起6年還可以說出那句『不想幫別人養老婆』就可以分手了」、「有沒有可能你也在養別人的老公，該分了好嗎？」

不過，許多男網友則認為，男生的6年也是青春，而且為什麼都要求男生要送禮，女生自己本身會送男友嗎？「那你會主動送東西給他？他的六年就不是時間？」、「要男生付錢、要男生送禮、要男生有車有房，結果女生自己什麼都沒有」、「大家互相吧？又不是只有妳在付出，如果花錢才算付出那幹嘛要在一起？」