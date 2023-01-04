新竹市長高虹安4日出席新竹台大分院2周年院慶，針對先前有臉書粉專針對新竹市散播不實資訊，高虹安表示，連假期間市府同仁默默維護市容，卻遭臉書粉專持續用不實訊息攻擊，也查出有粉專是花蓮人經營，也並非新竹市民，因此委由市府發言人施淑婷提告。

高虹安說明，這件事發生在跨年跟元旦連假期間，市民朋友在歡慶假期的時候，有一群市府員工團隊，默默維持新竹市容的整潔、消防和交通安全，都在崗位上非常努力守護市民。

但高虹安也說，是連假期間看到一些事，令人滿痛心，市府明明就已經排除南寮漁港的相關問題，但有民眾仍用舊照，持續在社團上發布不實訊息，甚至也有民眾，誤會高虹安上任後會把所有派遣員工全部砍除，改用正職，這些都是不實的謠言。

高虹安也提到，其中有一個粉專，已確認應該是花蓮人經營，也不是新竹市民，卻在市府發出澄清訊息超過15個小時之後，還是用不實的訊息，持續在發布對市府的攻擊，因此市府委由發言人赴市警局提告，希望不要再讓莫名其妙的粉專，發布不實訊息。