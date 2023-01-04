年關將近，許多公司行號都紛紛舉辦尾牙，其中的摸彩活動是員工們最期待的環節，每個人都希望自己能有抽中大獎的命運。命理網站《旺好運》分享，獅子座、處女座、巨蟹座今年的財運很旺，這股好運也會延續到尾牙上，讓你們很容易就可以抽中好禮或大獎。

TOP3：獅子座

獅子座在今年會有一種突破自己的感覺，路也會越走越穩，靠著自己的專業和經驗，等時機點一到，就有機會大賺一筆，再加上本身的財運就很旺，所以想要中獎或賺大錢的機率非常高。

TOP2：處女座

處女座在今年很容易能夠美夢成真，尤其是很認真、努力在打拚事業的人，財運也會跟著明顯提升，並且靠著這股磁場，很容易就把好運帶到尾牙活動上，抽中大獎或好禮的的機會很高。

TOP1：巨蟹座

巨蟹座今年的財運非常旺，不但開始在理財方面有所規劃，還有機會發展副業，邁向斜槓人生，雖然都只是小賺，但積少成多，把這些財富通通累積在一起，總額就會變得相當可觀。

塔羅命理專家小孟老師也在臉書粉專，分享12星座的尾牙開運秘訣，增加中大獎的機率，牡羊座可在床底下放紅包袋，金牛座可在房間擺放紅色地毯，雙子座可在進門45度角位置擺金色招財開運物，巨蟹座可以喝「陰陽水」開運，獅子座可在床頭櫃擺放金元寶的造型物品，處女座可在家中廚房或玄關放蝴蝶造型的擺飾。

而天秤座則建議在房間窗戶旁或辦公桌旁的窗戶邊擺放葫蘆，天蠍座可在家中廁所放黃金或金色衛生紙盒，射手座可在房間或辦公室擺一盆開運竹，摩羯座可以在辦公桌的或家裡書桌抽屜擺放五帝錢，水瓶座建議要多曬太陽，雙魚座可在腰帶內側，用奇異筆畫9個錢幣符號。