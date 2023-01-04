中國大陸前不久召開中央經濟工作會議對今年的財政政策取向和安排提出明確要求：繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，積極的財政政策要加力提效。應怎麼加力？如何提效？中國財政部部長劉昆接受大陸官媒央視新聞訪問時表示，加力、提效各分為三個層次。

「加力」，就是要適度加大財政政策擴張力度。一是在財政支出強度上加力。統籌財政收入、財政赤字、貼息等政策工具，適度擴大財政支出規模。二是在專項債投資拉動上加力。合理安排地方政府專項債券規模，適當擴大投向領域和用作資本金範圍，持續形成投資拉動力。三是在推動財力下沈上加力。持續增加中央對地方轉移支付，向困難地區和欠發達地區傾斜，兜牢兜實基層「三保」底線。

「提效」，就是要提升政策效能。一方面，完善稅費優惠政策，增強精准性和針對性，著力助企紓困。另一方面，優化財政支出結構，更好發揮財政資金「四兩撥千斤」的作用，有效帶動擴大全社會投資，促進消費。同時，加強與貨幣、產業、科技、社會政策的協調配合，形成政策合力，推動經濟運行整體好轉。

2023年 助力企業減負增能「新期待」

企業是推進高質量發展的重要載體，提振企業發展信心，對穩增長、穩就業意義重大。近年來，中國大陸實施了一系列減稅降費政策，政府收入做減法，讓企業輕裝上陣、提升活力，有效改善了市場主體預期。

據統計，中國大陸稅收收入佔GDP比重從2018年的17.4％下降至2021年的15％，在全球主要經濟體中處於較低水平。特別是2022年實施大規模增值稅留抵退稅，全年新增減稅降費和退稅緩稅緩費超過4兆元（人民幣，下同），幫助企業渡過難關，留住青山。

2023年，有哪些新期待？

大陸財政部部長劉昆表示：「根據實際情況助企紓困，對現行減稅降費、退稅緩稅措施，該延續的延續，該優化的優化。同時，持續整治違規涉企收費；激發活力，堅決落實『兩個毫不動搖』，在財政補助、稅費優惠、政府採購等方面，對各類市場主體一視同仁、平等對待，優化企業發展環境；統籌運用財政政策工具，多渠道支持穩崗擴崗，幫助高校畢業生、農民工、脫貧人口等重點群體就業創業。」

劉昆：把每一分錢都用到國計民生的關鍵處。

中共十八大以來，中國大陸財政民生投入逐年增加。2012－2021年，國家財政性教育經費累計投入約33兆元，全大陸一般公共預算衛生健康支出13.6兆元、住房保障支出6兆元，改革發展成果更多更公平惠及人民群眾。

劉昆表示：「2023年財政收支矛盾依然突出，但我們不會在民生支出上退步，將保持適當支出強度，把每一分錢都用到國計民生的關鍵處，持續增進民生福祉，努力讓人民群眾有更多的獲得感幸福感安全感。」

哪些民生領域是財政支出的重點？劉昆表示，教育、醫療衛生、社會保障、生態、基層「三保」都在名單上。

支持建設高質量教育體系：繼續增加對地方教育轉移支付規模。研究完善義務教育經費保障機制。支持地方加大普惠性學前教育資源供給，改善普通高中辦學條件，落實學生資助政策。

提高醫療衛生服務能力：加大力度支持健全公共衛生體系，保障好疫情防控所需資金。適當提高居民醫保財政補助標準。深化以公益性為導向的公立醫院改革。

健全社會保障體系：深入實施企業職工基本養老保險全國統籌，積極推進多層次、多支柱養老保險體系建設，保障好因疫因災遇困群眾、老弱病殘等特殊群體的基本生活。

持續改善生態環境質量：加快實施山水林田湖草沙一體化保護和修復工程，積極推進國家公園建設。繼續支持打好藍天、碧水、淨土保衛戰，推動發展方式綠色轉型，涵養綠水青山。

堅決兜住基層「三保」底線：加大對地方轉移支付，向中西部地區傾斜、向縣鄉基層傾斜。督促地方強化預算管理，騰出資金優先保障「三保」支出，促進基層財政平穩運行。

牢牢守住不發生系統性風險的底線

中央經濟工作會議明確要求，要更好統籌發展和安全，有效防範化解重大風險。如何牢牢守住不發生系統性風險的底線？

劉昆表示，截至目前，大陸全國政府債務餘額佔GDP的比重，也就是通常所說的負債率，低於國際通行的60％警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家水平，風險總體可控。

規範管理地方政府融資平台公司，是防範地方政府債務風險的重要內容。劉昆指出，財政部主要做了三方面工作：

一是持續規範融資管理，嚴禁新設融資平台公司。

二是規範融資信息披露，嚴禁與地方政府信用掛鈎。

三是妥善處理融資平台公司債務和資產，剝離其政府融資職能，防止地方國有企業和事業單位「平台化」。

劉昆表示，下一步，將進一步打破政府兜底預期，分類推進融資平台公司市場化轉型，推動形成政府和企業界限清晰、責任明確、風險可控的良性機制，促進財政可持續發展。開「前門」、堵「後門」，牢牢守住不發生系統性風險的底線。