馬祖船隻涉嫌虛報航線。（洪申翰辦公室提供）

111年馬祖貨船載運龍蝦出入港清單。（洪申翰辦公室提供）

龍蝦被走私。活龍蝦被走私到中國。（洪申翰辦公室提供）

民進黨立委洪申翰與民進黨連江縣黨部主委李問今(4)召開記者會共同質疑連江縣政府涉嫌包庇走私，讓從馬祖出港來自澳洲的活龍蝦，航向只有梅花鹿的大坵島；但實際上卻是前往高登島附近海域，其船次多達33趟、共計3313箱、重量估計60噸，在中國大陸市價高達2億元，呼籲執法單位積極查緝、檢調勿枉勿縱。

洪申翰表示，自2020年澳洲指控肺炎疫情來自武漢實驗室後，中國大陸便開始禁止澳洲幾項出口佔大宗的產品輸入，其中一項就是澳洲龍蝦。但偏偏大陸人還是非常愛吃龍蝦，走私份子便開始把歪腦筋動到龍蝦身上。一度還曾經從香港走私，但在香港查緝加嚴後，這上看好幾億的商機，開始移轉到我們最靠近中國大陸的離島，其中一個就是馬祖。

李問說明，去年11月便曾公開呼籲連江縣政府注意，飛機的貨運被龍蝦占據，光是10月20日單天就運送超過1400公斤的龍蝦，從台灣本島空運到馬祖，嚴重排擠到民生物資運送。經過洪申翰辦公室向財政部關務署、海巡署調閱相關資料，才發現9至11月馬祖根本沒有報關出口龍蝦的紀錄。另根據馬祖地區載運龍蝦貨船出港紀錄顯示，雖然都是申請航線至大坵，但對比航跡圖後，卻是開往無住戶、僅有駐軍的高登島附近海域。

李問表示，11月提出質疑時，縣府竟僅用「正常商業行為」為由敷衍回應；而馬祖海巡巡防區早在10月就發現異樣，也曾發函建議縣府不再同意給予申報進出港至大坵、高登，縣府卻置之不理，繼續縱容走私行為持續發生。

洪申翰指出，從調閱的公文中可以看出，10月11日海巡署就已發現龍蝦船恐涉不法，卻沒即時在發現後針對每一趟的龍蝦船出港，積極蒐證、跟監、主動派船追緝，又再多縱放20幾趟龍蝦走私船出港，讓明知涉嫌走私的船隻挑戰公權力，甚至連貨主、收貨人是誰，在向他報告時都還未有明確掌握。

洪申翰指出，根據海巡署提供的航跡圖顯示，這兩艘涉案走私船，實際上根本不是到他們向連江縣港務處申請的目的地大坵，而是開去高登島外海，甚至沒有靠島上岸。

李問最後表示，馬祖地方盛傳有政治人物在擔任「門神」，向相關單位施壓放行，希望檢調發揮勿枉勿縱的精神積極偵辦，嚇阻政府單位包庇走私行為；立委洪申翰也公開警示，據瞭解，龍蝦走私的狀況不是只在馬祖發生，還有其他離島還是「現在進行式」，是否有不法集團長期在操作？洪申翰要求海巡署積極查緝，務必保全相關證據。