交通局提醒可多善用代駕。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

目前高雄有7家計程車隊及1家代駕公司提供代駕服務，去年1至11月，高雄酒後代駕服務趟次總數已達4萬餘趟次。目前適逢尾牙及聚餐活動陸續增加時期，為避免酒駕造成事故憾事發生，交通局也持續辦理酒駕防制宣導及積極加強酒駕違規的取締工作。

配合餐廳年終尾牙陸續開放預訂，為避免民眾聚餐酒後駕車發生事故，市府交通局也持續辦理酒駕防制宣導及積極加強酒駕違規的取締工作，也提醒民眾要善用代駕。

目前高雄有7家計程車隊及1家代駕公司提供代駕服務，計程車隊業者相關資訊可於交通局網站查詢。統據去年1至11月，高雄酒後代駕服務趟次呈現成長趨勢，總數已達4萬餘趟次，交通局持續透過與市府相關局處合作、至社區關懷據點、社區發展協會等公眾場所張貼及發放宣導單。並與監理單位至各代駕業者訪查及輔導業者的營運情形及建議精進作為，鼓勵推廣酒後代駕服務。

為提高民眾對酒後代駕服務的信任，交通局也與監理單位共同辦理酒後代駕駕駛人推薦標章作業，對審核符合資格的代駕駕駛人陸續核發推薦標章，鼓勵優質代駕駕駛人，提升代駕產業服務品質。

另外，為貫徹酒駕零容忍政策，除高雄市警察局已加強酒駕取締攔檢勤務，以保障用路人行車安全外，道安團隊並於各商店宣導酒後不開車及代駕服務；去年1至11月酒駕肇事致人死亡有6人，較前年同期12人減少50％，受傷人數減少19％。

交通局提醒，近年立法機關加重酒駕罰責，切勿心存僥倖酒後自行駕車，搭乘公共運輸或利用代駕服務才是安全回家的選擇。

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