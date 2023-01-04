台北市第3選區立委補選8日投票，民進黨代理主席陳其邁今天上午陪同候選人吳怡農車隊掃街，不少支持者一早聚集，給吳怡農支持。陳其邁表示，他對吳非常有信心，吳嘗試樹立一種新的選舉文化，面對選擇的時候其實都非常的堅定，也不會三心兩意，不會進行抹黑或口水戰，值得民眾期待及支持。

吳怡農今天上午在中山區車隊掃街，不僅有陳其邁助陣，黨籍立委陳靜敏、北市黨部主委張茂楠、市議員王世堅、顏若芳、陳怡君、張文潔都現身力挺。

吳怡農說，今天特別謝謝陳其邁的陪同，他在5周前接到陳其邁主席的電話，接受民進黨徵召參選中山、北松山區立委補選，非常感謝陳其邁給他這個機會，也很感謝現場各個夥伴們、所有戰友一路以來的支持及陪伴，在選舉最後幾天，非常感謝主席撥空過來，一起跟中山區、北松山區選民們打招呼，拜託大家週日一起出來投票。

陳其邁表示，他對吳怡農的選情有信心，大家這一路可以看得到，吳怡農嘗試樹立一種新的選舉文化，不打口水仗、不進行抹黑，就實實在在腳踏實地的做事情，民進黨在歷經敗選之後，除了檢討，也希望台北市立委補選能夠提出最優秀的候選人來參與這一場選舉。

陳其邁大讚，吳怡農非常的年輕，也有豐富的學養，過去支持民進黨或者是很多的台北市民，應該可以看出來，吳怡農面對選擇的時候其實都非常的堅定，選擇不管是國家整體的發展，或者是在他從政的過程裡面，不會三心兩意，也不會進行抹黑或口水戰，是一個優質的候選人，也值得大家的期待跟支持。