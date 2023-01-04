「梨山耶穌堂新年音樂會」由「遇見喬安娜樂團」與梨山國中小泰雅古謠合唱團攜手演出。（參山處提供）

梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹，亮起梨山最美燈光，為2022年山谷燈光節畫下精彩動人的落幕。（參山處提供）

國內最高海拔教堂被列為歷史建築的「梨山耶穌堂」，將於8日舉行2023「梨山耶穌堂新年音樂會」，由「遇見喬安娜樂團」與梨山國中小的泰雅古謠合唱團攜手演出，免費觀賞。觀光局參山處長曹忠猷說，邀請遊客一起體驗最高教堂音樂會浪漫氛圍，璀璨燈光及悠揚樂聲感受新年新氣象。

曹忠猷指出，擁有53年歷史的梨山耶穌堂，經參山處三年整建後煥然一新，去年底配合2022山谷燈光節舉行啓用典禮，完整重現教堂當年風華；燈光節為教堂染上絢麗燈光也讓人驚艷。8日除在耶穌堂內舉辦動人音樂會，同時也是山谷燈光節的最後一天，歡迎大家到現場享受梨山迷人風景。

曹忠猷說，8日在梨山耶穌堂舉行音樂會，是耶穌堂修復啓用後首場音樂會，由「遇見喬安娜樂團」，演奏結合爵士音樂、佛拉明哥樂舞等表演，同時特別與梨山國中小的泰雅古謠合唱團合作，演出改編泰雅古謠等曲目，呈現出融合世界風音樂會。

參與民眾不僅能夠感受到最高海拔教堂的莊嚴與歷史感，在動人悠揚樂聲中迎接2023新年。在夜幕降臨後，耶穌堂外將打上燈光呈現出美麗繽紛色彩；梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹外將亮起梨山最美燈光，為2022年山谷燈光節畫下精彩動人的落幕。

參山處表示，「梨山耶穌堂」位於海拔2011公尺高山上，因地理位置擁有其獨特意義；自1969年建立以來，便矗立於梨山山上是在地居民重要的信仰標誌。經全面修復後，包括內外全面的整修，重現頂樓吊鐘、噴水池復建以及現代簡約風「無扶手」樓梯等。

曹忠猷強調，通往頂樓鐘塔的「無扶手」樓梯，採穿透性設計，僅用屋頂垂下的鋼條、連結平面鋼板鑲入牆面，做成19個階梯踏板，簡約的工法和設計，在窗戶撒入光影照映下，呈現樓梯設計的現代風美感，值得各界前往一遊。

教堂梨山耶蘇堂音樂會聖誕樹