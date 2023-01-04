大陸官方「中國天氣網4日通報，本周大陸大部地區升溫勢頭延續，西北地方東部、黃淮到江南多地將暖得如同常年3月甚至4月初，部分地區或打破同期氣溫最高紀錄。不過，4日至5日華北、黃淮等地部分地區有重度霾，需注意防範。降水方面，今明兩天，西南地區仍多陰雨天氣，新疆北部局地降雪較強。

2023年伊始，大陸冷空氣勢力弱，各地氣溫逐漸擺脫此前偏低的狀態，邁開升溫步伐。本周，大陸大部地區升溫勢頭延續，最高氣溫的累計升幅會達到6－10℃，部分地區升幅將超10℃。最高氣溫10℃線逐漸北抬到華北南部，最高氣溫20℃以上區域向北擴展到湖北、安徽的部分地區。

西北地方東部、黃淮到江南多地將暖得如同常年3月甚至4月初，8日前後內蒙古、寧夏、陝西、山西、甘肅、河南、湖北等地部分地區或打破同期氣溫最高紀錄。城市中，像是合肥8日18℃，武漢8日21℃，小寒暖如春分，其中武漢還可能會打破當地1月上旬的最暖紀錄。

升溫過程中，華北、黃淮等地部分地區霧和霾等低能見度天氣發展增多。大陸中央氣象台預計，今明兩天，華北中南部、黃淮中西部、汾渭平原、江淮、江漢、江南西部等地大氣擴散條件較差，有輕至中度霾，華北南部、黃淮中西部和汾渭平原的部分地區有重度霾。今天上午，山東西部、河南西北部和東南部、陝西關中、江蘇南部、四川盆地南部等地的部分地區有大霧，局地能見度不足200米。公眾霧和霾天氣下出行需注意交通安全，做好健康防護。

雖然大陸大部以升溫為主，但在5日至6日，東北、華北等地將有短暫降溫，並伴有4－6級風，陣風7－8級。受冷空氣影響，6日華北、黃淮等地擴散條件轉好，霧、霾天氣減弱消散。

降水方面，昨天大陸雨雪主要出現在西南地區和新疆北部等地，監測顯示，新疆阿勒泰、塔城及甘肅東南部等地出現小到中雪。

今明兩天，西南地區仍有陰雨天氣，新疆北部局地降雪較強，有大到暴雪。後天，西南、西北地方的降水明顯減少，東北中南部部分地區將有雨雪發展。

具體來看，中央氣象台預計，今天新疆北部、西藏東部、青海東南部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，新疆塔城、阿勒泰和伊黎河穀等地部分地區有大到暴雪（10－13毫米）。湖北西部、四川盆地、重慶、貴州中西部、雲南東部、廣西、海南島東部等地部分地區有小雨。