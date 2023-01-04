「第10屆立法委員台北市第3選舉區（中山、北松山區）缺額補選」將於1月8日登場，北市勞動局呼籲，雇主不得影響勞工行使投票權、應給予勞工休假、如勞工同意當日出勤，應依出勤時數加倍給付工資，未依法給假、給薪，最高可罰100萬元。

勞動局長高寶華指出，因投票權只能在1月8日當日行使，所以投票日不能再協商與其他工作日對調，若具投票權且該日原屬工作日的勞工，應給予放假一日，工資照給，至於勞工當日原本就不用出勤，已可順利投票，不論免出勤的性質為何，都沒有補假問題，也不須另給假給薪。

高寶華補充，若雇主徵得勞工同意於投票日出勤，應加給工資，並給勞工合理時間往返投票，舉例來說，勞方時薪為180元，勞雇雙方原約定當日出勤8小時，若勞工外出投票2小時，返回工作6小時，雇主須加給6小時工資，則當日應加給工資為6小時 × 180元；如當日為原約定休息日，則應依休息日出勤加給的規定給工資，當日應加給工資為2小時 × 180元 × 4／3 ＋ 4小時 × 180元 × 5／3。

高寶華提醒，雇主必須尊重勞工投票權，不能阻礙或妨害勞工投票，未依法給假、給薪，最高可罰100萬元，呼籲雇主切勿以身試法，設籍在該選區且具有投票權的勞工，也要注意自身的勞動權益。