台灣彩券推出金兔年首波6款刮刮樂新品，董事暨發言人黃志宜現場刮應景的刮刮樂「金兔獎」。(洪凱音攝影)

台灣彩券今推出金兔年首波6款刮刮樂新品，最受矚目新春限定款是最高頭獎獎金「2000萬超級紅包」及中獎率100％的年度生肖款「金兔獎」；台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜表示，「2000萬超級紅包」每張售價2000元，總獎金及各獎項個數都破紀錄，頭獎2000萬元多達7個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，還有850個三獎100萬元，皆破歷史最高紀錄，單款新品的百萬大獎超過867個。

年度生肖主題刮刮樂「金兔獎」每張售價500元，頭獎300萬元共有14個，「大三元」、「好運連發」、新春套票「兔年行大運」以及「財神迎春」同日上市，玩法多樣、獎項及獎金也相當豐富。今年首波上市的6款新品總獎項超過2282萬個，100萬元（含）以上獎項共有893個，總獎金逾176億元，為刮刮樂歷年單次發行總獎金、總獎項及100萬元（含）以上獎項個數最多的一次。

黃志宜表示，民眾每到過年一定會玩刮刮樂，讓年節的喜氣氣氛更濃厚，今年是第4屆公益彩券發行期間的最後一次農曆新年，春節假期的天數也多達10天，為回饋消費者支持，今年第一次發行的6款新品總獎金與總獎項創下紀錄，為刮刮樂有史以來單次發行最高。

全民期待的新春限定「2000萬超級紅包」的總獎金與各獎項個數也破紀錄，除頭獎全年最高2000萬元共有7個，二獎「200萬元＋賓士休旅車」共有10個，三獎100萬元850個外，還有眾多10萬、3萬元等大獎，總獎項個數超過589萬個，總獎金逾127億元，總中獎率69.33％。

對於買彩券，黃志宜表示，圍爐前會先買一本、18張的「2000萬超級紅包」，符合家庭圍爐人數，也提升過年歡樂氣氛，還會再買一本百分之百的「金兔獎」。

由於今年假期長達10天，黃志宜表示，今年刮刮樂銷售會非常好，民眾也想歡喜迎接金兔年，財富滾滾來。