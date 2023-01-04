桃園市一名女子小美（化名）受好友邀約前往酒吧狂歡，爛醉後被丟包在門口機車上，遭初次見面的男子阿明帶到公園硬上，錢包也被偷走盜刷逾萬元。桃園地院審結依強制性交罪、侵占遺物罪與詐欺得利罪分別判處4年、罰金9000元與有期徒刑3月。

根據判決書，阿明與小美互不相識，兩人於2021年10月2日晚間，因共同友人邀約酒吧飲酒而認識，隔日凌晨4時許，眾人聚會結束先行離開，阿明在現場見小美酒後泥醉意識不清，被丟包在路邊機車上，阿明先與友人離去後，又偷偷指示計程車司機折返回酒吧，將小美載到公園公廁內強脫內褲性侵得逞。

小美遭性侵過程中，錢包掉落地面遺留現場，阿明竟趁機偷走錢包內2300元現金及信用卡並盜刷逾萬元。小美事後向朋友訴苦，並在好友的陪同下報案跟驗傷提告。對此阿明則辯稱「她在車上說想當我女朋友」、「我說當我女朋友要發生性關係」，並指小美答應後才一起在公廁内性交，後又改口稱兩人沒有性交。

法官審酌阿明高中肄業之智識程度、無業、家庭經濟狀況，且未與告訴人和解。法官審結依強制性交罪，處有期徒刑4年；又犯侵占遺失物罪，處罰金9千元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日；又犯詐欺得利罪，處有期徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

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