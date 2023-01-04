許淑華說，林明溱毫無疑問一定是藍軍最強的候選人，對2024總統大選也有很大的助力。（楊靜茹攝）

南投縣第2選區立委補選3月4日舉行投、開票，國民黨祕書長黃健庭3日南下逐一告知有意徵召南投縣前縣長林明溱參選，林明溱今天面對媒體採訪說，昨晚開家庭會議，家人還是不同意參選，需要持續溝通，但他是國民黨員，要聽從黨中央指示，如果被徵召參選，他不會拒絕。

南投縣許淑華表示，據了解，民進黨今天應過會在中常會通過提名蔡培慧參加立委補選，黨中央日前進行民調，作為內參，民調顯示只有林明溱參選才會勝過蔡培慧，不過黨部對林明溱的提攜，以及林明溱對黨的熱愛，相信經過溝通，前縣長一定會顧全大局。

許淑華說，依林明溱執政表現，毫無疑問一定是藍軍最強的候選人，由林明溱再出馬參選立委補選，相信一定能提升整體戰力，對2024總統大選，一定有很大的助力，一定會竭盡全力輔選，林明溱不僅對縣政了解，國會又是他嫻熟的場域，由林明溱再度出線，對縣政也有加分作用。