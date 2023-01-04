台灣自來水公司第一區管理處4日表示，由於新山水庫右岸第一取水工下游管路發生異常滲漏，該公司自即日起洩降新山水庫水位，以便進行修復。水庫水位將會持續下降，呼籲民眾不用感到驚慌，目前水量將可確保在5月底前供水無虞。

自來水公司一區處表示，3日上午10時監控過程中，發現右岸第一取水工下游管路有異常滲漏量，經該公司緊急調度人員進行必要處置，當天下午經濟部水利署也邀集台水公司及專家學者現場評估，經確認不涉及大壩安全。但水利署與台水公司協商後，為避免影響右岸第一取水工管路取水功能，經研商有必要洩降水位進行修復。

台水公司已立即成立緊急應變小組，24小時監控現場滲漏情況，同時積極備料進行處置及應變作為，以確保下游河道沿岸民眾安全。為了避免滲漏量擴大，自3日凌晨零時起，台水公司進行水位洩降作業，新山水庫的水位將持續下降。台水公司提醒民眾不用恐慌，並呼籲遠離大武崙溪下游河道，以策安全。

台水公司指出，大基隆地區主要水源由基隆河及貢寮雙溪溪供應，時值東北季風豐水期間，目前該二條河川流水足以供應基隆地區公共所需，經評估至春節期間及5月底供水無虞。因此，這次的水位洩降，將不會影響大基隆地區民眾的用水。

台水公司表示依現有設施洩放能力，預計於2月10日降至適當水位進行滲漏處修復，並於2月20日完成後恢復水庫蓄升，維修期間民眾若有用水疑慮，請電洽台水公司1910客服專線或第一區管理處。