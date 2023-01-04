「高雄過好年」商圈活動今（4）日舉行聯合行銷記者會，今年擴大到26個商圈聯合行銷，推出年節採買促銷等活動。（柯宗緯攝）

「高雄過好年」商圈活動今（4）日舉行聯合行銷記者會，今年擴大到26個商圈聯合行銷，推出年節採買促銷等活動。（柯宗緯攝）

「高雄過好年」商圈活動今（4）日舉行聯合行銷記者會，今年擴大到26個商圈聯合行銷，推出年節採買促銷等活動。其中，三鳳中街元旦連假期間，早已熱鬧滾滾，生意相當旺，堪稱疫情以來3年來最夯，不過店家也感嘆大缺工，時薪200元竟找不到工讀生。

高市經發局長廖泰翔指出，今年「高雄過好年」總預算投入逾600萬，並擴大到26個商圈，其中南橫開通後，六龜商圈首度加入；過去2、3年來，因為疫情大家悶了很久，都希望商業盡快復甦，隨著疫情趨緩、國境解封，希望透過與商圈合作，讓經濟更加活絡。

廖泰翔指出，今年活動包括名廚年菜示範、春聯揮毫、消費抽獎、特色市集、搓湯圓及各類表演等，首場活動將於7日從南北貨第一品牌三鳳中街開跑，市長陳其邁將到場發放市府兔年小紅包，提早跟市民拜年。

三鳳中街管委會主委伍進昌指出，今年南北貨價格平穩，不過烏魚子漲幅約1成，外面買1斤（2片）超過3000元，三鳳中街落在2800至3000元之間，採買高峰預計在過年前1周，不過近來已經湧現不少人潮。

伍進昌透露，元旦連假期間，三鳳中街已感受到商機及人潮回溫，可以說是疫情以來，3年來最蓬勃的盛況，但不少店家出現缺工狀況，時薪200元也找不到工讀生，因為過年離大學生寒假近，找不到人狀況下，他從早上8時賣到晚上11時，喊到喉嚨都沙啞了。

此外，1月7日起4大老高雄故事商圈（南華、蓮池潭、鳳山三民路、鹽埕堀江商場）一掃疫情陰霾，規畫「商圈走讀、漫伴拍輕旅行！」以深度文化、美食小吃、網紅美拍之旅，邀請民眾2023過好年。

南華商圈7日下午4時，舉辦「懷舊時尚X品味老店 商圈走讀」活動。鳳山三民路商店街8日上午9時在雙慈亭側辦理「職人老店X漫遊攝影走春活動」。鹽埕區堀江商場8日下午3時，舉辦「網紅金系系 X 跑單委託行」過好年活動。蓮池潭觀光商圈11日下午3時，「漫遊龍虎X走讀春秋」過好年發紅包活動。