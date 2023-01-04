國民黨昨天發布地方黨部主委人事派令，苗栗縣黨部主委由國民黨中央委員、全國青工總會副總會長邱一峰接任。對此，苗栗縣長鍾東錦表示尊重，他也提到，若有需要他也會給予協助。

九合一選舉時，國民黨苗栗縣長選戰分裂，鍾東錦堅持參選到底，被國民黨開除黨籍，而選戰結果鍾東錦高票打敗國民黨提名的謝福弘、民進黨對手徐定禎，前縣長劉政鴻接任國民黨苗栗縣黨部主委，為謝福弘操盤打選戰，在開票當晚，劉以敗選為由向黨中央請辭。

鍾東錦也因黨籍問題，向法院提起國民黨黨員資格存在訴訟，與國民黨關係曖昧，不過對於邱一峰接下黨部主委，鍾東錦4日回應，他與邱一峰算是認識很久，邱的父親、前新竹縣長邱鏡淳在政壇上也是表現很棒的前輩，對於國民黨指派邱一峰任苗栗縣黨部主委，他給以尊重。

鍾東錦說，邱一峰能如果能把苗栗縣國民黨領導好，是件好事情，雖然他現在「妾身未明」，但未來若需要他的地方，能做的他也會協助。

另外，針對黨籍訴訟，法院希望他和國民黨能夠私下和解處理，鍾東錦表示，但目前為止，國民黨中央並沒有很明確的指示，他還是會依法爭取該有的權益。