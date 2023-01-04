有「香港樂壇教父」之稱的資深音樂人顧嘉煇，過去曾創作《倚天屠龍記》、《小李飛刀》、《鐵血丹心》等經典歌曲，他更憑一首《上海灘》紅遍兩岸三地。但今（4）日稍早卻傳出他已於3日過世，享耆壽92歲。

根據《香港01》的報導，香港資深音樂人顧嘉煇出道樂壇超過50年，擅於編曲、作曲及指揮的他，在1970年代初期至1980年代中期登上事業顛峰，曾創作過《啼笑因緣》、《家變》、《奮鬥》、《倚天屠龍記》、《親情》、《獅子山下》、《京華春夢》、《上海灘》等無數首膾炙人口的粵語金曲，以及1983年播出的《射鵰英雄傳》多首主題曲；他更曾栽培過許多大咖歌星，與當年知名的許冠傑、黎小田被視為香港早期粵語流行曲的奠基者之一，在香港演藝圈佔有相當重要的地位。

但在1990年開始，顧嘉煇便淡出香港樂壇，移居加拿大溫哥華過退休生活，並將生活專注在繪畫創作上。沒想到今日卻傳出他已在3日過世於加拿大，讓許多歌迷相當不捨。

事實上，過去曾與顧嘉煇交情深厚，且共同創作《獅子山下》、《上海灘》等神曲的另一名音樂人黃霑，在2004年離世時顧嘉煇曾特別回到香港祭拜，如今他也過世，讓香港知名曾智華忍不住PO出兩人過去的合照弔念表示「昨天開始，兩位天才老友在天堂相聚了」。