宋逸民自從小甜甜（張可昀）因理念不和退出，發聲明小甜甜指稱「私生活有狀況」後，陸續有多名前教友爆出教會黑幕，包括主動要奉獻金、情緒勒索、假哭與禁玩寶可夢等，如今如今他與太太陳維齡神隱14天，在今（4）日召開記者會說明近日風波，聲明稿全文如下：

首先，我要代表藝起發光，為最近所有的風波、引起的紛擾，及所有受傷的家人朋友們，造成大家心裡的不安和不便，鄭重在這裡向大家表示遺憾及歉意。

這一段時間被所有媒體攻擊，對我和我太太及藝起發光所有不實的指控，對我們家庭及教會造成重大的傷害，幾乎讓我們已經站立不住。

我必須承認，當我們在禱告中領受神，卻要我們「靜默」，然而這卻是一件非常不容易的事，真的非常、非常的艱熬！在演藝圈 30 幾年，我一直自認是一個盡心盡力、非常認真敬業在我的崗位上努力的演員。而在婚姻中，其實，今天是我和太太結婚 20 週年的日子。我真的很對不起維齡，本來今天我們特別訂了飯店要去好好慶祝，想不到我今天給她的，卻是要一起面對這樣的傷害，真的很對不起！！

當然，我知道我仍然有很多進步的空間，但和太太相知相惜的這近 30 年來，我們彼此相愛，一起經歷婚姻中的高山低谷，一路扶持走到今日，和我們相處熟悉、密切的朋友都知道，絕非有心人士所陳述的那樣，甚至指稱我們把家暴當情趣，這絕對不是事實。在認識基督信仰的這十幾年來，我嚴格要求自己正派行事、不虧欠別人、敬虔努力、愛神服事神。雖然我完全不明白為何會發生這樣的事，但是在這陣子的靜默禱告中，感謝主，讓我學習更加迫切地向神禱告、更多的敬拜，安靜在神的面前。因為這一點，我要感謝讚美我的神！

沒有人是完美的，我承認也知道自己並不完美，但是在承接藝起發光、帶著弟兄姊妹服事國度的過程中，我拼盡全力、出錢出力，不只是自己全心投入，更是整個家庭全部獻上。這一段時間，不是我不願意出來說明事情的真相，而是國度的牧者們，我的屬靈遮蓋，以及我們核心同工的家人們，都共同希望，我們不能因為被這些不實的謊言所激怒，而來做回應。我們必須要在信仰中原諒靜默，所以我們每天有更多的敬拜禱告和讚美！並且，我們也為那些說了顛倒

是非話語的人不停禱告。直到現在，我禱告，時間到了，所以我們就決定出來說明，為的是要平息這場攪亂和諧的風波，並且不讓我們的信仰繼續受到汙衊。

本來對於這次風波中所有不實的言論、錯誤的解讀，或顛倒事實的陳述，我們都不想再說，原來想的是清者自清，事實一定會慢慢呈現。但是，演變至今，不但涉及對整個基督信仰的傷害，更嚴重傷害我和太太一生克己維護的名譽。所以，我們覺得我們必須要對社會大眾說明。

今天我將會透過聲明稿的方式，一字一句地唸給大家聽。因為我不希望我的任何一句話，傷害到任何人。我再次強調，我今天會透過聲明稿的方式回應，是因為我不希望再傷害到任何一個人。目的就是單純澄清事實，使大家盡快恢復平靜的生活。

以下我要做幾點的說明：

(一) 藝起發光的財務、金流，一向交由專業會計人員處理，清清楚楚！

首先，藝起發光是我和我的太太維齡跟神的立約，也是我們這輩子的呼召，更是我們這一生的使命。因此在藝起發光委身的這整整 12 年來，一直到此時此刻，我們都是完全不支薪、沒有拿過一毛錢，完全無給職。

有關藝起發光的財務金流，我們一直以來都是請專業會計人士處理，一筆一筆清清楚楚，並且固定將帳務明細表，張貼於我們的會堂裡，讓藝起發光的每一個弟兄姊妹都可以查看。倘若任何奉獻者針對自己奉獻的金額及用途有任何疑問，都可以來查詢。

為了讓弟兄姊妹有地方聚會、禱告和敬拜，我們將自己的房子，完全無償地提供教會聚會使用，也就是我們現在每周聚會的主堂。也是各位現在所在的地方。感謝主，藝起發光很蒙祝福。在去年藝起發光人數已經增加到空間不夠使用，我們和小組長們一起討論禱告，並在牧長的帶頭支持下，於網路上找到了現在的新堂，並以租賃的方式進行擴堂。所以我們現在擴堂的新堂是租的，絕非外界謠傳的由教友奉獻購買，我們有租約為憑。

有人提出，我們強迫弟兄姊妹，分期付款來支持擴堂。但事實是，我們絕對不可能強迫任何弟兄姊妹來做分期奉獻。參與建殿在聖經真理教導中是極蒙祝福的事，因此在這次的擴堂，我和小組長帶頭奉獻，並且配合也想要參加建殿蒙福計畫的弟兄姊妹，讓他們按著自己的心意，及可以的方式來做奉獻。

我要特別說明，什一奉獻是聖經的教導。在我們聖經的瑪拉基書 3:10「萬軍之耶和華說：你們要將當納的十分之一全然送入倉庫，使我家有糧，以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。」這是聖經千年的教導，不是我個人獨創的洗腦說法。所以，我們會說，什一奉獻是基督徒應盡的義務，各教會都是如此。但我們同時也強調，每個人要按著自己心甘樂意奉獻，不要作難，絕對不可能有任何強迫或規定，我在教導中也會清楚告訴所有弟兄姊妹，沒有感動而不奉獻完全沒有關係。

至於在奉獻袋上寫上名字，是為了讓大家不被看見金額的多寡，各憑心意奉獻，並且可以一筆筆清楚紀錄，好在之後開立個人的奉獻收據，節抵年度稅金。

(二)2021 太魯閣事件那天，我們從計畫搭火車改為搭遊覽車，經過事件現場，我們全員立即一起迫切禱告。

首先，2021 年愛在四月天在花蓮，我們一百多人要從 4 月 2 日開始分批抵達花蓮。為要讓大家在車上還能完成一些行政作業，以及避免連續假期交通堵塞，我們一開始就是設定搭火車。當天從早上到中午前的火車班次，不管能訂或不能訂的，我們都一一查詢嘗試訂票，但就是訂不到。因此，沒辦法將第一天要抵達的人，一起在同一班車送到花蓮。因為如果沒有辦法一起，這對我們的集合和接送管理將會是很大的挑戰。最後，我們只好在群組中通知大家改搭遊覽車，沒想到太魯閣火車翻覆事件，卻在 4 月 2 日發生了，當時我立刻要求車上全員為事件和罹難者家屬禱告。

所以絕對不可能有謠傳的我請大家做假見證，才能使我和其他的牧長平起平坐。這些指控完全虛假不實，我真的非常痛心。

這個讓全民齊聲哀悼的事情，讓我們一度決定要停下原來的活動，但後來牧者共同感動，就以我們在花蓮的「愛在四月天活動」，來為這當中不幸罹難的人哀悼，也為罹難者家屬禱告，求神親自安慰他們極其傷痛的心。

用這件讓人不忍再想起的悲傷事件，來做為媒體攻擊我們的內容，實在讓人太痛心切骨，當時活動一結束，我和太太立即到花蓮殯儀館為罹難者的家屬禱告，至今太魯閣事件罹難者家屬哀痛的樣子，仍然清楚地在我腦海，希望不要再有任何人拿這件事情做文章。

(三) 五年的神學院課程後，我才被按立成為牧師，15 年來我一直堅持在興起藝人傳福音的異象中。

首先，對於曾經一起並肩作戰的老戰友們，我想大家應該很清楚，若不是因為神的呼召，我根本不會苦苦堅守在這個崗位十幾年。但也想到，也許因為你們已經離開了藝起發光好多年，所以並不知道這當中的演變、轉型。在我經過了 5 年神學院的修課畢業，並且經由國度的眾牧長按立我成為牧師之後，全心投入，向更多演藝圈的藝人傳福音，興起藝人來將福音傳遍地極。這當中除了是神帶領我領受異象，還有和眾牧長一起禱告尋求，以至於成為現在大家所看見的藝起發光。

除了每年的「愛在四月天」，今年甚至高達近百場的佈道、在多媒體及各網路平台上，用藝人的影響力傳遞福音，將決志者送進眾教會，也在今年 11 月承接第一部福音戲劇。我要說的是，我的異象和堅持，這 15 年來從未改變。如果是因為在過去我所不知道的時候，因為我的疏忽讓你們任何人感覺到受傷，在此我要向你們誠摯的道歉，希望你們能夠在愛裡包容，原諒我曾經讓你們感覺不舒服，也求神繼續把當初我們曾經共同的異象與熱情，仍然放在你們心裡，能在各自的崗位見證神的榮耀！

針對那些我們真的不認識你們，且經細查後你們也不曾來過我們藝起發光的人，或者，那些我們已經幾十年不曾聯絡的人，你們可能沒有意識到，因為你們的未經查證，而顛倒是非的話語，已經助長了這次的風波，對我的名譽和我整個家庭，以及藝起發光，都造成了難以彌補的傷害，不僅影響了社會的和諧，更嚴重傷害了我們的信仰。

(四) 我們的信仰，非常重視家庭，也一直在幫助弟兄姊妹夫妻關係的和諧。

我要說，每一個來到藝起發光的家人朋友，都是神交託在我們手上的寶貝，我們傾盡全力地陪伴，用愛和真理，也用我們的時間、能力、資源，不停地為每一個生命禱告、努力愛每一個來我們身邊的人。當然，不論是我和維齡，或是小組長們都不完美，能力也很有限，但是，我們真的已經盡了我們的全力。

家庭是我們信仰中最重視的，我們希望每一個弟兄姊妹家庭幸福，我們不僅不認同家暴，也希望所有夫妻，在關係衝突中，都能不斷給彼此機會，多加溝通，讓夫妻關係和諧，彼此都能夠回到最起初的愛。

在此還是要再次的跟所有的媒體朋友和社會大眾致歉，很抱歉造成這麼大的社會資源的浪費，也希望所有的事情可以到此落幕。

最後，我要謝謝我們核心同工的小組長們，也要謝謝我們現在所有在藝起發光的藝人弟兄姊妹們，在這場風暴當中，你們每一個人毫不退卻，用行動和回應，勇敢相挺我和維齡以及藝起發光，真的讓我非常非常的感動。也因為你們，讓我能夠在極度的痛苦中咬牙繼續忍耐，更不敢輕言放棄，真的謝謝你們！！也謝謝所有一直為我們藝起發光禱告、每天都打電話來為我們夫妻禱告，以及特別到我們家裡來為我們夫妻禱告的所有牧長們，謝謝你們的支持、為我們遮蓋，和我們站在一起，當你們說：「這不只是藝起發光的事，更是整個國度的事」的時候，我知道，這是神給我們最大的安慰和鼓勵。

謝謝你們讓我們更加確信神一直都與我們同在，一直護衛著我們，謝謝你們！

最後，我要用一句經文鼓勵我自己，也和大家分享：

約伯記 23 章 10 節 然而他知道我所行的路，他試煉我之後，我必如精金。