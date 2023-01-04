歐洲一個代表網路服務供應商的團體在周二表示，一項要求美國巨型科技公司支付電信商網路建設費用的提案，將在重要的基礎建設產生系統性的弱點。

電信營運商一直力促歐盟實施新法律，讓谷歌、臉書和Netflix等美國科技巨頭承擔部分的網路建設成本，並辯稱這些科技巨頭帶動了相當多的網路流量。

歐盟執委會的產業主管Thierry Breton曾在九月指出，將在2023年就支付問題啟動諮詢程序，之後再提出立法建議。

歐洲網路交換協會(Euro-IX)最新在寫給歐盟的信中表示，該提議可能降低歐洲各地網路用戶的服務品質，並可能會「意外地」在關鍵基礎設施方面「造成新的系統性弱點」。

Euro-IX總經理Bijal Sanghani說：「網際網路是一個複雜的生態系，政策制定者要對政策選擇帶來的系統性影響負最終責任」。而立法者不應該「將行政法規優先放在技術必要性和高品質網路之上」。

其他批評者也警告，所謂的「流量稅」可能會導致臉書或其他社群媒體平台，將他們的服務轉而透過歐盟以外的網路服務供應商(ISP)來提供服務。

這對歐洲的用戶可能會產生連鎖效果，社群平台可能會為了避開費用，而犧牲了品質和安全性。或者他們可以付費，但把成本轉嫁給終端使用者。