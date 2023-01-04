台南市警察局4日發布人事調整，現有第六序列2線3星共有42名警官職務異動，其中有12個警分局偵查隊長全部換人；市警局表示，此次依適任人員的品德操守、陞遷積分、工作表現及職務歷練等通盤檢討，統一在6日到新單位報到。

調動名單如下：永康分局偵查隊隊長邱緯賓、第四分局偵查隊隊長李政憲、新營分局偵查隊隊長蔡志成、第二分局偵查隊隊長冷澤泉、第六分局偵查隊隊長吳俊諺、白河分局偵查隊隊長劉文棋、善化分局偵查隊隊長潘志偉、第三分局偵查隊隊長林威廷、麻豆分局偵查隊隊長蔡鳴峻、玉井分局偵查隊隊長鄭琮霖、佳里分局偵查隊隊長吳業昌、新化分局偵查隊隊長劉清友。

刑事警察大隊偵查第一隊隊長陳志偉、刑事警察大隊偵查第二隊隊長柯景祥、刑事警察大隊偵查第三隊隊長陳德明、刑事警察大隊偵查第五隊隊長林文祺、刑事警察大隊偵查第六隊隊長胡義忠、刑事警察大隊偵查組組長魏志紜、刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長蘇毓翔、資訊室警務正(支援刑事警察大隊)黃志成、防治科查尋管理股股長陳正忠、刑事警察大隊預防組組長郭若萱、刑事警察大隊專員胡益源。

第三分局保安民防組組長許振昌、新化分局保安民防組組長潘惟立、第五分局保安民防組組長顏嘉良、玉井分局保安民防組組長林正義、第六分局保安民防組組長陳志卿、善化分局保安民防組組長陳錦華、第六分局交通組組長黃筱寧、交通警察大隊綜合組組長趙昭樹、交通警察大隊事故處理組組長蔡念臻。

玉井分局督察組組長徐海平、歸仁分局督察組組長王冠雄、第二分局督察組組長江俊億、佳里分局督察組組長吳東嶸、第三分局督察組組長林晏民、交通警察大隊督察組組長王森雄、新化分局督察組組長陳建宏、第二分局交通組組長陳俞成、第五分局交通組組長林貴蘭、交通警察大隊行政組組長翁偉力。