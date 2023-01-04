蘋果今年開市不利，交易首日收盤，市值就跌破2兆美元，為2021年3月首次。

蘋果股價周二收盤下跌3.7％到每股125.07美元，目前市值約在1.99兆美元。該龍頭股在新的一年開始再度遭遇賣壓，主要是投資人擔憂全球經濟減緩與高通膨恐將傷害對蘋果產品的需求。根據日媒報導，蘋果已通知數家供應業者減少AirPods、Apple Watch和MacBook等產品的零件生產。

此外BNP Paribas在同一天也把蘋果投資評等從超出大盤降至中立，目標股價從180美元砍到140美元。