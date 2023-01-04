板橋浮洲合宜住宅規劃446戶出租住宅，由符合申請資格民眾申請租屋，由於價格實惠相當搶手，但如今卻傳出負責出租作業的日勝生公司在農曆年前突襲式漲租，原承租戶若要續租，一般戶的租金從原本每坪320元，調漲變成每坪547元，原承租戶難以接受片面調漲租金，過年前如不同意漲租等同於變相強迫搬家。

新北市議員黃淑君接獲出租戶陳情，指出若以原租戶每月1萬2723元租金，續租後每月變成2萬3138元，等於每個月調漲租金1萬1千元，合約期限為5年計算，根據日勝生公告，符合出租資格，從2022年12月16日受理續約申請至2023年1月31日。

承租戶指控，當初承租時都是空屋，花很多錢添購家電，如今建商一紙公告限時簽約，打去反映卻只得到回應「你們要就接受，不然就是2月要搬走」，但每個月花費翻倍，年前又很難臨時找到其他合適租屋處，真的非常不合理。

黃淑君表示，合宜宅釋出出租住宅立意良善，但如果突襲式的漲租金，且也沒有給足原承租戶合理的考慮空間及時間，這是民眾最難接受的地方，黃淑君呼籲政府單位及日勝生苦民所苦，讓利於民，降低民眾負擔成本，因為搬遷時間遇到過年，也希望日勝生給予充分的遷移時間。