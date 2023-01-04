有「小王祖賢」稱號的20歲混血林奕嵐，在影集《她和她的她》飾演許瑋甯高中時期，表現相當亮眼。她被周刊拍到和2度拿下金鐘獎男配角獎的29歲巫建和街頭激吻親熱，2人去年12月22日晚間步出酒吧後，當街相擁親熱，並隔著口罩激吻後，共乘計程車回家繼續纏綿。

巫建和透過經紀人表示：「謝謝大家的關心，與朋友相聚時喝的比較多，被拍到醉態真的不好意思，奕嵐是我很欣賞和喜歡的演員，目前彼此忙碌在自己的工作之中，會持續專精在自己的演藝工作上，謝謝。」而林奕嵐的經紀人則低調表示：「她在反省，謝謝關心。」

據知林奕嵐在反省的事情，是因為巫建和與前任女友仍藕斷絲連，不想陷入複雜的關係，退回觀察期。據知巫建和的前女友是王真琳，2人低調交往3年半，去年10月王真琳入圍金鐘獎女配角，接受訪問時真情流露淚灑現場，表示和小5歲的圈為男友已分手，只是2人當時還同住屋簷下，自己也正在尋找新住處，要搬離愛巢斷乾淨。

去年2人也被拍到一同觀賞舞台劇，巫建和還貼心的拿自己的水給王真琳喝，互動像老夫老妻。2人為同一經紀公司，他們的經紀人表示：「跟真琳被拍到的那天，其實是跟公司同事們大家一起去支持范少勳共同演出的魔法阿嬤舞台劇啦。」經紀人說2人一直是同事關係巫建和的性格比較溫暖可愛，就像《台北女子圖鑒》的角色，所以很容易跟大家打成一片。

而巫建和與林奕嵐的親熱互動，經紀人則希望能保留交友空間，「建和跟奕嵐是拍《成功補習班》的時候認識的，和邱以太跟詹懷雲4個人感情都滿好的，平常和導演也都會相約，謝謝你們的關心。」