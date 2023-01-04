根據《動保法》與《野保法》規定，禁止使用於捕捉動物與製造、販賣、陳列或輸出入的獸鋏，但臉書卻有許多獸鋏公然在網路陳列與販售。動保與環保團體表示，農委會應對電商平台臉書、商家、購買人，依法處理商品下架與罰鍰送辦，應該硬起來執法，而非繼續怠惰。

動保團體今(4)日舉辦「臉書公然陳列販售違法獸鋏，動團要求農委會下架送辦」記者會，台灣樹人會、中華亞洲環境生態護育交流協會、台灣動物保護法律研究協會、新北市流浪貓狗再生保護協會等，在記者會踢爆電商平台臉書違法販售獸鋏廣告猖獗的現象。

依據《動保法》規定，違法使用獸鋏或製造、販賣、陳列或輸出入獸鋏，除可處1萬5000至7萬5000罰鍰，5年內故意再次違反得處2年以下有期徒刑；依據《野保法》規定，違法使用獸鋏「獵捕一般類野生動物者」處6萬元以上30萬元以下罰鍰；違法使用獸鋏「獵捕、宰殺保育類野生動物者」，得處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上100萬元以下罰金。

台灣樹人會秘書長潘翰疆表示，不管是《槍砲彈藥刀械管制條例》或《毒品危害防制條例》，警方可將在網路販售的商家及購買人移送法辦課以刑事責任，農委會不應怠惰凟職，應該積極執法，立刻將在網路販售違法獸鋏的電商平台臉書、商家等，要求下架商品並罰鍰送辦，中央應該要硬起來才對。

中華亞洲環境生態護育交流協會常務理事何承翰指出，長年以來一直看到獸鋏在山區夾傷動物的問題，農委會為何一直放任獸鋏的出現？應該要依法遏止，如果有法卻無法彰顯，那立法的目的是為了什麼？

台灣動物保護法律研究協會副秘書長劉紫羚說，現在最大的問題在於農委會的態度，農委會一直強調沒有足夠的執法人力，地方也說中央沒有給予足夠的人力與資源，這樣的藉口要給到什麼時候？什麼時候才要硬起來徹底執法？

農委會林務局表示，已擬訂「野保法」第19條、第21條及第21-1條修正草案，全面禁止使用獸鋏，以杜絕使用不當致野生動物傷殘，已報送行政院審議中。