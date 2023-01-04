為了解決難纏的高通膨危機，美國聯準會從去年開始採取激進升息策略，卻也引發消費者需求快速翻轉與經濟衰退危機，最快在今年就會爆發，前紐約聯準銀行總裁William Dudley也提到，聯準會現在的經濟政策下，很有可能陷入衰退，但可能不會很嚴重。

綜合外媒報導，由於疫情造成供應鏈中斷，通膨數據創下40年來新高，美國從去年3月開始以1980年代後最快的速度升息，將聯邦利率水準上調至4.25%至4.5%之間，創下2007年12月後的最高水準，世界各國為了縮小利差，紛紛跟進升息，同樣面臨經濟衰退的風險。

William Dudley就說，「由於聯準會採取的經濟措施，很有可能陷入衰退，但這次的衰退是聯準會造成的，或許不會到很嚴重的程度，聯準會也可以透過放鬆貨幣政策結束衰退。」

先前聯準會主席鮑爾曾提到，只要通膨率無法下降至2%的水準，就不會降息，對此，William Dudley表示，「聯準會需要將失業率提高至足以造成經濟放緩的水準，進而使勞動力市場下滑，同時工資通膨也必須降至2%水準，才有可能達成目標。」