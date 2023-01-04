在大陸眾多二線城市中，東莞對樓市的支持力度可以說是相當大。過去一周（12.27-1.2）內，東莞接連頒布樓市新政：2022年12月26日，東莞全面放開限購；12月30日，東莞再推出存量商品房「帶押過戶」模式。據「諸葛找房」數據顯示，新政放開後的第一周，東莞累計成交933套房源，周成交量比上周漲幅950％。

據《每日經濟新聞》報導，1月3日，位於東莞厚街的房產經紀人張旭影表示，「東莞放開限購對我們來說影響還是挺大的，最直觀的感受就是諮詢量明顯上來了，以前諮詢量都是個位數，現在每天基本都有二、三十人的樣子。」

成交方面同樣立竿見影。據諸葛找房，新政放開後的第一周，東莞累計成交933套房源，周成交量環比漲幅950％。

成交量出現顯著上漲，在東莞樓市並不常見。從過去一年東莞樓市成交情況來看，新房和二手房都出現了顯著比去年同期下滑的情況。

據中原地產統計數據顯示，2022年東莞全年新房住宅成交286萬平方米，同比下跌42％，創2008年以來新低；住宅成交金額813億元（人民幣，下同），同比銳減44％。二手房方面，東莞全年成交約2萬套，比起去年的21087套，同比減少7％。

雖說全年整體成交是下滑的，但東莞在2022年7月和12月兩次放開限購後，成交均出現了不同程度回升。

東莞一共有33個鎮／街／園區，在去年7月時曾宣佈28個鎮取消限購，到了12月26日，剩下的5個限購區也取消了限購。自此，東莞成為大灣區內繼佛山後全面取消限購政策的第二個城市。

兩次放開限購，對短期市場影響均較為明顯。據《每日經濟新聞》此前報導，在去年7月第一次鬆綁時，東莞周成交量環增67％，「不限購、無社保，低首付」成為多數開發商的口號。

而12月東莞全面放開限購後，刺激效果同樣明顯。據諸葛找房數據，東莞全面放開限購一周，新建商品房成交出現顯著回升，過去一周（12.27－1.2）累計成交933套房源，周成交量環比上漲950％。

諸葛找房數據顯示，東莞在售建案個數為433個，放開限購後，包括位於松山湖片區的新鴻基龍輝、東部產業園的莞月松湖和中心城區的中海十里溪境等建案人氣度位居前列，銷售均價在1.2萬－3.3萬元／平方米不等。

報導引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析稱，「東莞樓市新政跟當下的政策環境大基調有關，中央經濟工作會議後，對樓市的態度開始從防風險向保增長進行過渡和轉變，在這樣的大背景下，東莞放開限購對市場預期產生了較為顯著的影響，原先並不著急買房，或者以前有計劃但是沒名額的部分購房者，比如外來需求等，極大可能因為政策的變化，而考慮去東莞看房、買房。」

李宇嘉提到，通常政策放鬆帶來的只是短期回暖，至於熱度是否能延續，主要還是取決於疫情影響以及經濟刺激計劃能否對居民的收入預期有明顯改善。「個人預期在二季度以前，市場或將出現較為明顯的反彈。」

報導稱，過去一年中，東莞樓市在政策上出現了4輪較為顯著的調整。從「4.29新政」到5月的「莞七條」，然後再到7月及12月的兩輪放開限購，誠意滿滿，堅定房地產市場信心。目前在東莞房地產市場，不僅各建案呈現出「百花齊放」狀態，還有不少建案完全可以做到2成首付。

張旭影表示，「如果您名下沒有房貸記錄的話，首付僅需2成，最近深圳過來看房的客戶挺多。」他隨後展示保利時區、時代天韻、孚泰錦城等多套房源的信息，銷售均價在2.3萬－2.8萬元／平方米不等。

各建案的行銷方式也不再趨於一致，既有建案保持著假期常用的行銷手段，比如到訪送禮、折扣房源、成交送禮等；也有建案宣佈收回此前優惠的口號，比如龍湖金地天曜城、瓏遠．印象翠瓏灣等盤，均表示在12月31日收回折扣。

甚至有部分項目宣佈從2023年1月1日起漲價1000元／平方米。從中介發佈的海報信息來看，星河．璟悅公館、頤安雲璽、南太瓏璽等樓盤均宣佈上調價格。

有資深房產中介認為，此次東莞放開限購，預計只會短期內對樓市成交有所刺激，不會出現2016年前一樣大批投資客湧入的狀況。

在東莞從事房產銷售超10年的王友嘉表示，雖說東莞全面放開了限購，但投資客的投資熱情與2016年前相比，整體是變得更謹慎的。過去10年，東莞房價經歷了3輪大幅上漲，現在放開限購後，雖然也有投資客入市，但目前東莞買房的還是以剛需為主。

根據東莞中原地產研究院，東莞2015年後房價迎來加速上漲，截至2022年年末，東莞全年網簽均價約27733元／平方米，同比微漲1％。

中原地產研究院提到，過去一年東莞房價仍出現小幅上漲，主要由於松山湖萬科松樾、深業松湖雲城、南城華潤潤府等熱門區域高端優質項目支撐，而實際市場出現價格分化下行調整的趨勢，特價房促銷頻出，低至9折甚至7.5折，部分新項目低開入市走量，以價換量成市場主基調。